Общество

В бюджет Псковской области заложено 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи

В бюджет Псковской области на 2019 год заложено 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе сессии Псковского областного Собрания 25 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Заявка уже направлена в Росавиацию. В случае принятия положительного решения, в оперативные сроки это направление будет открыто», - отметил он.

«Я неоднократно подчеркивал, что выход из транспортной изоляции для Псковской области - это приоритетная цель, и мы будем продолжать работу в этом направлении», - заявил губернатор.