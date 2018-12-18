Общество

Пора прекращать бесконечно заливать деньгами неэффективные и убыточные ГП - Михаил Ведерников

«Пора прекращать бесконечно заливать деньгами неэффективные и убыточные государственные предприятия», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания 25 декабря.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, неэффективные и убыточные государственные предприятия глава региона выделил в отдельную тему.

«ОАО «Псковавиа» стало хорошим примером того, как при изменении подхода можно грамотно использовать существующие ресурсы. Вместо банкрота сейчас у нас действующий аэропорт с перспективами развития. На очереди "Псковпассажиравтотранс"», - сказал он.

«Для спасения компании нужна серьезная реструктуризация. Мы нашли двух инвесторов, которые при одном условии могут взять на себя решение всех накопившихся проблем предприятия. Область должна разобраться с долгами компании», - отметил Михаил Ведерников.

«Ранее мы рассчитывали уже до конца этого года получить 500 млн рублей из федерального бюджета на полную ликвидацию долгов предприятия. К сожалению, быстро решить вопрос не удалось. Сейчас мы планируем до конца года направить 136 млн рублей на поддержание текущей деятельности компании. Наш приоритет - это сохранение выплат зарплат всем ее сотрудникам», - сказал глава региона.

«Принципиальная поддержка нашей позиции на федеральном уровне есть, поэтому рассчитываю, что в течение ближайшего времени проблема начнет решаться», - заключил губернатор.