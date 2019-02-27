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Общество

В Пскове состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Россельхознадзора

04.03.2019 11:35|ПсковКомментариев: 1

28 февраля в Пскове состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за 4 квартал 2018 года и руководств по соблюдению обязательных требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В мероприятии принял участие руководитель управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям Василий Бордовский. В своём выступлении он отметил, что процессы, протекающие в обществе, затрагивают не только бизнес, но и органы государственной власти, поэтому очень важно наладить диалог, который в дальнейшем позволит добиться высокой результативности совместной работы.

Заместитель руководителя управления Сергей Усов рассказал о результатах проведения плановых проверок с учетом применения риск-ориентированного подхода и использования проверочных листов, а также возможности прохождения самообследования в режиме онлайн на официальном сайте управления.

В ходе публичных обсуждений были озвучены результаты правоприменительной практики в сфере карантинного фитосанитарного надзора, ветеринарного и земельного контроля.

В ходе своего доклада начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ по Псковской области Наталья Добролюбова обратила особое внимание на условия выдачи специального знака международного образца для маркировки древесного упаковочного и крепежного материала при их вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного товара. Кроме того, были озвучены основные рекомендации по предотвращению нарушений в области фитосанитарного надзора, отмечено, что в 2018 году в результате проведения плановых и внеплановых проверок вынесенные постановления в судебном порядке не обжаловались.

Исполняющий обязанности заместителя начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Дмитрий Ширяев рассказал о внедрении пилотного проекта по учёту и идентификации животных, необходимости соблюдения обязательных требований при оформлении электронного ветеринарного сопроводительного документа.

Заместитель начальника отдела земельного надзора Лариса Медюшко подробно остановилась на судебной и административной практике управления, проведении рекультивации нарушенных земель и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе проведения публичных обсуждений специалисты управления Россельхознадзора рассмотрели наиболее актуальные для бизнес-сообщества Псковской области вопросы.

 

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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