Общество

Иван Цецерский возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО

Глава города Пскова Иван Цецерский возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО, подготовленный компанией «Медиалогия» по итогам февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО стали Иван Цецерский, Алексей Силанов (Калининград) и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Как сообщает «Медиалогия», важными стали следующие события с участием главы Пскова: Иван Цецерский возглавил Союз городов центра и северо-запада РФ и принял участие в отчетно-выборном собрании Союза в качестве главы. Также глава Пскова Иван Цецерский поручил установить 80 дополнительных биотуалетов и смонтировать 7 стационарных санузлов к международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Помимо этого, Иван Цецерский на параде войск Псковского гарнизона в честь Дня защитника Отечества поздравил с праздником жителей Пскова и возложил цветы к монументу.

Глава администрации Александр Братчиков на встрече с журналистами рассказал, что в Пскове разрабатывают новые правила благоустройства города. Также Александр Братчиков выслушал пожелания подрядчиков и общественников, которые предложили главе администрации Пскова идеи по организации уборки и ремонта дорог. Помимо этого, глава администрации Пскова Александр Братчиков в День защитника Отечества проверил качество уборки улиц областной столицы, о чем рассказал на своей странице в Instagram.