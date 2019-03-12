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Общество

Иван Цецерский возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО

13.03.2019 15:15|ПсковКомментариев: 1

Глава города Пскова Иван Цецерский возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО, подготовленный компанией «Медиалогия» по итогам февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО стали Иван Цецерский, Алексей Силанов (Калининград) и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Как сообщает «Медиалогия», важными стали следующие события с участием главы Пскова: Иван Цецерский возглавил Союз городов центра и северо-запада РФ и принял участие в отчетно-выборном собрании Союза в качестве главы. Также глава Пскова Иван Цецерский поручил установить 80 дополнительных биотуалетов и смонтировать 7 стационарных санузлов к международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Помимо этого, Иван Цецерский на параде войск Псковского гарнизона в честь Дня защитника Отечества поздравил с праздником жителей Пскова и возложил цветы к монументу.

Глава администрации Александр Братчиков на встрече с журналистами рассказал, что в Пскове разрабатывают новые правила благоустройства города. Также Александр Братчиков выслушал пожелания подрядчиков и общественников, которые предложили главе администрации Пскова идеи по организации уборки и ремонта дорог. Помимо этого, глава администрации Пскова Александр Братчиков в День защитника Отечества проверил качество уборки улиц областной столицы, о чем рассказал на своей странице в Instagram.

Теги: #Цецерский
Источник: Псковская Лента Новостей
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