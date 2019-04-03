На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета

Псковская область получит 200 млн рублей на продолжение строительных работ на Северном обходе. Эти деньги поступят из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в соответствии с распоряжением о распределении межбюджетных трансфертов за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Они позволят завершить работы на транспортной развязке Псков - Гдов 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города Пскова. По информации председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, работы на объекте идут в графике, и планируется закончить к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени.