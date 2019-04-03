Общество

На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета

Псковская область получит 200 млн рублей на продолжение строительных работ на Северном обходе. Эти деньги поступят из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в соответствии с распоряжением о распределении межбюджетных трансфертов за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Они позволят завершить работы на транспортной развязке Псков - Гдов 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города Пскова. По информации председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, работы на объекте идут в графике, и планируется закончить к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени.