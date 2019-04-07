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Общество

Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем

09.04.2019 14:49|ПсковКомментариев: 5

По первой очереди строительства завода «Титан-Полимер» псковский Роспотребнадзор не видит проблем. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

По словам Александра Нестерука, по сути на территории завода первой очереди нет производства химического синтеза, есть только термическая и механическая обработка пластика. 

Он напомнил, что в марте 2018 года вышло постановление правительства № 222, по которому Роспотребнадзор устанавливает санитарно-защитные зоны за месяц до того, как будет выделен участок под строительство. Застройщик должен обратиться в Роспотребнадзор и будут установлены санитарно-защитные зоны, которые будут регламентировать разрывы до объектов (жилье или пищевые предприятия) и режим зоны.

«В первой очереди разрыв символический - 100 метров, и завод может размещаться без проблем. Что касается второй очереди, там дела обстоят несколько посерьезнее, по нашим нормативам разрыв должен составлять 1000 или 500 метров, это 1 и 2 класс соответственно», - заявил главный санитарный врач региона.

Александр Нестерук отметил, что санитарно-защитные зоны в этом случае устанавливаются постановлением главного госврача Российской Федерации. Это значит, что застройщик должен обратиться в Москву в центральное ведомство, после того, как у него будет все спроектировано, тогда будет установлена санитарно-защитная зона и принято решение.

Руководитель Роспотребнадзора отметил, что разрывы в отношении жилых домов соответствуют нормативам. Есть другие объекты, например, птицефабрика, по которым ситуация сложнее, но она также не может попасть в зону химпроизводства.

Сейчас главный вопрос в проектировании, пока еще никто не обращался в Роспотребнадзор, но все будет оцениваться, и зона будет устанавливаться санитарной службой, пояснил Александр Нестерук.

Теги: #Роспотребнадзор #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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