Общество

Власти Пскова сообщили, где в День Победы можно будет купить алкоголь

Власти Пскова опубликовали информацию о мероприятиях, приуроченных к празднованию 74-го Дня Победы. Свежие данные о праздновании 9 мая, в которых указано даже, где можно будет приобрести алкогольные напитки, стало известно из постановления «О подготовке празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Так, в сам праздник посвященные ему мероприятия будут проходить на площади Ленина, Октябрьской площади, Октябрьском проспекте (от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой), в Детском парке, Зеленом театре, Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Ботаническом саду, Летнем саду и сквере у Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова). С 11.00 до 21.00, в годовщину Победы, алкоголь можно будет купить лишь в 50-и метрах от обозначенных мест. На этих местах будут дежурить силовиками и медицинские работники.

Территорию, где будут проходить массовые мероприятия, власти города планируют к 9 мая очистить от мусора и благоустроить, а находящиеся там захоронения - отремонтировать.

В документе также говорится, что в этот день, традиционно, движение на псковских дорогах будет ограничено.

А перед праздником, 8 мая, состоится объезд по воинским захоронениям, который закончится на Площади победы, у могилы Неизвестного солдата.

Проконтролирует же выполнение пунктов постановления заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.