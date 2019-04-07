Общество

В Псковской области озвучили перечень мероприятий к празднованию 74-го Дня Победы

Власти Псковской области озвучили перечень мероприятий, приуроченных к празднованию 74-го Дня Победы, до которого осталось около месяца. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перечень этих мероприятий озвучили на заседании организационного комитета «Победа», посвященном подготовке к празднованию 74- и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В план празднования годовщины внесены военные парады, артиллерийские салюты в городах воинской славы, торжественные мероприятия в других населенных пунктах.

Какие где парады

«Подготовка к празднику уже началась. Парадные шествия пройдут в Пскове, Великих Луках, Острове и Стругах Красных», - отметил врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Роман Железняков. - В сумме в самих шествиях будет задействован 1721 военнослужащий от Минобороны РФ».

Со слов Романа Железнякова, на праздничном шествии в Пскове выступят 12 парадных расчетов - 978 военнослужащих, а также 5 парадных расчетов других ведомств. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая, с 21.00 до 23.00. В этот же день, как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в 14.00 начнется всероссийский диктант Победы.

«В Пскове в сам праздник показ региональных образцов военной техники пройдет на центральной площади, у здания главпочтамта», - добавил врио командира.

Кроме того, планируется, что в праздничном шествии в Великих Луках будет задействовано 3 парадных расчета - около 230 военнослужащих, в Острове - 7 парадных расчетов, 404 военнослужащих, а в Стругах Красных - 101 военнослужащий.

Бесплатный проезд

О некоторых мероприятиях, приуроченных к празднику, подробнее рассказала заместитель главы Пскова Вера Емельянова.

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Одно из таких мероприятий - бесплатный проезд для ветеранов.

«С 3 по 12 мая правом на бесплатный проезд смогут воспользоваться инвалиды и ветераны войны. Это распространяется на все областные, межрайонные, пригородные и городские маршруты. Средства у нас предусмотрены, поэтому вопрос будет решен, - сообщила Вера Емельянова. - Мы обращались и к частным перевозчикам, чтобы те 8 и 9 мая добровольно дружелюбно предлагали ветеранам свои услуги».

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После заместителя главы региона слово взяла председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

День открытых дверей

«Традиционно, все муниципалитеты области включены в празднование 74-й годовщины Дня Победы. Жителей ждут такие акции, как «Георгиевская ленточка», «Бессмертны полк», «Вахта памяти» и прочие. Такие акции родились к празднованию 70-летия Великой Победы, но уже стали национальными и объединяющими нашу страну», - отметила Жанна Малышева.

Председатель комитета также добавила, что сейчас в Псковской области, в честь 9 мая, проходит и готовится от объектов культуры около 600 мероприятий: областные, районные фестивали митинги, патриотические встречи молодежи с ветеранами, научно-практические конференции, концерты, театрализованные постановки, уроки мужества, часы истории, показ фильмов и прочие.

«В музеях во всю идет репетиционный процесс, - сообщила Жанна Малышева.- Все учреждения культуры будут работать 9 мая на безвозмездной основе, это Дни открытых дверей. Во всех наших музеях подготовлены интересные экскурсии. Большое количество заявок поступило от школьных учреждений на проведение «Линии Сталина». Дети смогут примерить военную форму, сварить солдатскую кашу».

Помимо этого, со слов председателя комитета, 8 мая в Псковской филармонии состоится традиционное собрание и праздничный концерт, с песнями и плясками. Но уже 30 апреля Псковский областной центр военного творчества организует цикл мероприятий, посвященных региональному Дню памяти, Дню празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом.

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«В рамках мероприятия состоится акция «Воинский подвиг глазами детей». В Идрицу приедут из разных муниципалитетов более 300 ребят. Поучаствуют патриотические клубы, отряды юнармии. Также мы планируем провести там фестиваль творчества молодежи «Память хранят молодые», - заключает председатель комитета.

День Победы в Великих Луках

Отдельно о праздновании в Великих Луках рассказал председатель Великолукского городского Совета ветеранов Валентин Афанасьев.

«Мы во всю готовимся праздновать. Впервые на 9 мая у нас выступит колонна юнармейцев, - сообщил Валентин Афанасьев. - Бессмертный полк же у нас наберет где-то 5 тысяч человек. Причем в этом году в мероприятии будут участвовать и семьи тех, кто в мирное время участвовал в боевых действиях и погиб. Показ военной техники пройдет на Площади Ленина, там же будут и концерты и салют».

Председатель подметил, что участников в Великих Луках участников Великой Отечественной войны - 60, 15 из них - старше 95 лет, а 2 - уже за 100: 107 лет и 102 года.

Напомним, в Псковской области прожимает 490 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, около 290 жителей блокадного Ленинграда, примерно 4,2 тысячи тружеников тыла, более 5,1 тысячи бывших несовершеннолетних узников, примерно 1,5 тысячи вдов ветеранов, а также - приблизительно 51 тысяча «детей войны».