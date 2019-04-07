Общество

Уроженец Санкт-Петербурга привлечен к ответственности за кражу велосипеда в Пскове

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца города Санкт-Петербурга 1994 года рождения, который временно проживает в Пскове, который совершил кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе дознания установлено, что в конце марта 2019 года в дневное время молодой человек, находясь на улице Советской, совершил хищение велосипеда стоимостью 5 000 рублей, оставленного владельцем на 10 минут без присмотра. Похищенный велосипед молодой человек спрятал в одном из подъездов дома, где проживает его друг. Добросовестный друг, узнав о том, что велосипед был похищен, привез его в этот же день в отдел полиции города, где велосипед был изъят.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.