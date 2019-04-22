Общество

Псковская таможня: успешный год Матисса на Псковщине

Почти год назад, в апреле 2018 года в Псковской таможне появился новый «сотрудник» кинологического отдела. «Порода немецкая, паспорт французский, а служить будет России», - так писали об этом событии журналисты. Речь шла о подаренной таможенной службой Франции российским коллегам служебной собаки породы немецкая овчарка в честь двадцатилетия сотрудничества между ведомствами двух стран. Официальная церемония передачи собаки по кличке Матисс состоялась в резиденции посольства Франции в Москве. За собакой закрепили специалиста-кинолога Кристину Журавлеву. Кристина и Матисс прошли обучение во Франции, специализация собаки - поиск табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

«За год в жизни Матисса произошло достаточно интересных событий, - рассказывает начальник кинологического отдела таможни Дмитрий Черников. - В конце прошлого года кинолог со служебной собакой прошли обучение по поиску наркотических средств на базе Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России). На днях Кристина и Матисс участвовали в межведомственных соревнованиях кинологов со специальными собаками по поиску наркотических и психотропных веществ на первенство УФСИН России по Псковской области. В соревнованиях принимали участие специалисты-кинологи УФСИН России по Псковской области, Псковской таможни, Пограничного управления ФСБ России, МВД России по Псковской области. По итогам состязаний в номинациях «Лучший в упражнении по поиску и обнаружению наркотических и психотропных веществ на участке местности» и « Лучший в упражнении по поиску и обнаружению наркотических и психотропных веществ в автобусе» наш тандем занял второе место, уступив на поиске лишь 5 секунд опытному дуэту из УФСИН России по Псковской области».

За год работы на Псковской земле специалист-кинолог и служебная собака активно участвовали в различных служебных мероприятиях: таможенном контроле, оперативно-розыскных мероприятиях таможенных органов, а также оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых другими правоохранительными органами, В копилке результатов работы Матисса значатся выявление из незаконного оборота 7,14 грамм наркотических средств, 40,6 грамм сильнодействующих и психотропных веществ, а также 18425 пачек сигарет.

«Кристина и Матисс проявили себя настоящими профессионалами. Хрупкая девушка отлично справляется и с «габаритами», и с характером молодого пса, - продолжает Дмитрий. - Между кинологом и ее четвероногим другом установилось полнейшее взаимопонимание и доверие». Начальник кинологического отдела отметил, что невозможно добиваться успехов по службе без любви и уважения к собаке.