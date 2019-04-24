Общество

В Пскове полицейские провели для школьников Урок мужества

На базе Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области для учащихся средней общеобразовательной школы №11 и воспитанников Центра образования «Подросток»» сотрудники отряда специального назначения провели Урок мужества. Основная цель подобных мероприятий – воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и формирование уважительного отношения к истории своей родины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, для ребят подготовили насыщенную и интересную программу. Спецназовцы рассказали об основных задачах, которые стоят перед ними, а также о некоторых особенностях деятельности их подразделения. Перед показательными выступлениями бойцов вниманию школьников был представлен социальный видеоролик антинаркотической направленности «Независимость».

Затем юношам и девушкам продемонстрировали специальную технику, экипировку и оружие, которое применяют бойцы при выполнении служебных задач. Все желающие смогли примерить бронежилеты и шлемы, подержать в руках автоматы, пистолеты и спецсредства, которые используют полицейские при задержании особо опасных преступников. В ходе показательных выступлений зрителям показали, насколько слажено, быстро и четко действует спецназ полиции.

Юные гости задавали стражам порядка немало вопросов, в том числе и о том, как попасть на службу в органы внутренних дел. Эта встреча произвела на псковских школьников сильное впечатление. Они не скрывали своего восторга от мастерства бойцов полицейского спецподразделения.