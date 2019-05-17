Общество

Псковский губернатор: Мы перестали быть «медвежьим углом»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников среди важных достижений отметил решение вопроса транспортной изолированности Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил в рамках отчета о работе администрации Псковской области в 2018 году на очередном заседании регионального парламента.

«Мы перестали быть «медвежьим углом», и потенциальные туристы и инвесторы все реже задают вопрос как к нам добраться. Думаю, вы все оценили новые возможности железнодорожного и авиационного сообщения», - отметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в Пскове возобновлено авиасообщение с Москвой и открыто направление Псков - Сочи. «Кстати, мы договорились с моим краснодарским коллегой о совместном субсидировании этого маршрута. Такое решение позволить в следующем году высвободить 15 млн руб., которые мы с вами сможем перераспределить на другие направления», - добавил губернатор.

Он уточнил, что администрация региона не отказывается от планов по восстановлению деятельности аэропорта в Великих Луках. Наиболее перспективный вариант - развитие на его базе малой авиации.

«В прошлом отчёте я говорил о том, что на завершающей стадии находятся переговоры о запуске «Ласточки» «Псков-Санкт-Петербург». Сегодня проект не только реализован, но и прошёл несколько новых этапов. По маршруту курсируют три пары современных скоростных поездов, и есть просьбы от жителей области увеличить это число до четырех. Чтобы охватить как можно большую часть области, в маршрут были включены остановки в городах Струги Красные и Плюсса. С августа в сетку движения «Ласточки» войдут Моглино, Изборск и Печоры», - добавил он.

Михаил Ведерников также упомянул, что в перспективе развитие внутрирегиональных железнодорожных перевозок, которые охватят Великие Луки, Невель и другие города области. «Современные технологии позволяют игнорировать многие ограничения, и мы активно работаем над поиском решений», - заключил он.