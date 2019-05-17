Общество

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 2018 год составили 36,3 млрд рублей - Михаил Ведерников

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 2018 год составили 36,3 млрд рублей. Рост собственной доходной базы составил 1,9 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации Псковской области.

«Практически по всем налоговым поступлениям удалось пройти год с положительной динамикой. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в прошедшем году составили 13,9 млрд рублей. В течение 2018 года область получила дотацию на сбалансированность бюджета в объеме 1,2 млрд рублей, благодаря которой смогли произвести выплаты по заработной плате и всем социальным законам», - заявил Михаил Ведерников.

С его слов, еще 650 млн рублей в виде «целевых» дотаций регион получил на проведение капитального и текущего ремонта социальных объектов, на создание мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По структуре расходов бюджет 2018 года сохранил свою социальную направленность: 57,5% всех расходов или 20,8 млрд рублей пошли на социальную политику.

Расходы на оплату труда составили 11,2 млрд рублей. Рост фонда оплаты труда составил 1,7 млрд рублей, что позволило в полном объеме обеспечить реализацию указов президента в части повышения зарплат.