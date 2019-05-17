Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
мечта, ставшая явью
производство пэт-гранул от и до
Титан Моглинского разлома
Телефон прямого эфира 56-73-72
Опасны ли суперджеты?
О неравном бое с пармезаном
 
 
 
ещё Общество 17.05.2019 07:5916 Неравнодушных людей просят помочь известной псковской журналистке 30.05.2019 16:160 Псковских продавцов, отпустивших алкоголь несовершеннолетним, привлекут к административной ответственности 30.05.2019 16:090 Губернатор совершит рабочую поездку в Гдовский район 30.05.2019 16:070 Бесплатную консультацию врача ЛФК и «здоровую осанку» подарит детям 1 июня псковский медицинский центр 30.05.2019 16:050 Александр Котов: Взаимодействие губернатора и регионального парламента выстроено эффективно 30.05.2019 16:040 В псковской военной комендатуре в субботу пройдут мероприятия в память о Дмитрии Донском
 
 
 
Самое популярное 27.05.2019 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев 27.05.2019 10:359 Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок 28.05.2019 11:3230 В Пскове состоялось торжественное открытие памятника пограничникам. ФОТО 29.05.2019 13:505 Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания 29.05.2019 10:3012 РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На три года увеличилась продолжительность жизни в Псковской области за пять лет

30.05.2019 15:03|ПсковКомментариев: 0

На три года увеличилась продолжительность жизни в Псковской области за пять лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя отчет о деятельности администрации Псковской области в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания.

Рост ожидаемой продолжительности жизни населения Псковской области он назвал главным достижением в сфере здравоохранения региона. «За последние 5 лет она увеличилась более чем на 3 года и продолжает расти. В 2017 году, по оценкам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни составила 69,9 лет. По прогнозу, в 2018 году она пройдёт порог в 70 лет», - сообщил губернатор.

В прошлом году достигнуты исторические минимумы по показателю младенческой смертности. Она уменьшилась с 10 промилле в 2012 году до 3,6‰ за январь – декабрь 2018 года (снижение составило 64%).

«Жаль, что на этом фоне заметно упала рождаемость – в 2018 году в Псковской области родились 5 869 человек, что на 235 человек меньше, чем в 2017 году», - отметил Михаил Ведерников.

В целом, по его совам, демографическая ситуация остается сложной, и способствует этому непростая ситуация в медицине.

Теги: #демография #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 815 человек
Сюжет: Отчет Михаила Ведерникова за 2018 год Александр Котов: Взаимодействие губернатора и регионального парламента выстроено эффективно Михаил Ведерников обозначил пути решения демографической проблемы в Псковской области Губернатор совершит рабочую поездку в Гдовский район Новый замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приедет из Санкт-Петербурга Губернатор: Помогать будем всем муниципалитетам, но в первую очередь самым активным Михаил Ведерников: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия Михаил Ведерников: Риски признания «Псковпассажиравтотранс» несостоятельным существенно снижены 250 млн рублей выделят из федерального бюджета на ремонт моста через реку Шелонь Низкие темпы обеспечения жильем молодых семей Псковской области отметил глава региона Губернатор Псковской области пообещал, что все подрядчики будут качественно проводить гарантийный ремонт Самым сложным вопросом в здравоохранении Псковской области остается льготное лекарственное обеспечение - Михаил Ведерников До сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто - Михаил Ведерников о «Титан-полимере» На три года увеличилась продолжительность жизни в Псковской области за пять лет Система внедрения рибейтов в Псковской области уже дает свои плоды - губернатор Михаил Ведерников: Мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга Аварийное состояние фундамента отодвинуло сроки открытия центра молодежи в бывшем кинотеатре «Октябрь» Михаил Ведерников рассказал, каких результатов он ждет от Ганзы в Пскове Госрегистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 2018 год составили 36,3 млрд рублей - Михаил Ведерников Более 1,8 млн кв. м жилья планируется ввести в Псковской области до 2024 года «Псковавиа» не будет возобновлять сертификат эксплуатанта и будет развиваться как аэропортовый комплекс Почти 300 млн рублей было направлено на поддержку АПК Псковской области в 2018 году из областного бюджета Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей Псковский губернатор: Мы перестали быть «медвежьим углом» Михаил Ведерников: Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат Михаил Ведерников представляет отчет-послание о деятельности администрации Псковской области за 2018 год
30.05.2019, 16:160 Псковских продавцов, отпустивших алкоголь несовершеннолетним, привлекут к административной ответственности 30.05.2019, 16:090 Губернатор совершит рабочую поездку в Гдовский район 30.05.2019, 16:070 Бесплатную консультацию врача ЛФК и «здоровую осанку» подарит детям 1 июня псковский медицинский центр 30.05.2019, 16:050 Александр Котов: Взаимодействие губернатора и регионального парламента выстроено эффективно
30.05.2019, 16:040 В псковской военной комендатуре в субботу пройдут мероприятия в память о Дмитрии Донском 30.05.2019, 16:020 Молодежный центр Пскова презентовал новую версию сайта 30.05.2019, 15:590 Михаил Ведерников обозначил пути решения демографической проблемы в Псковской области 30.05.2019, 15:440 Сотрудники МЧС дали рекомендации по безопасности детей в летние каникулы в Псковской области
30.05.2019, 15:400 Новый замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приедет из Санкт-Петербурга 30.05.2019, 15:380 Губернатор: Помогать будем всем муниципалитетам, но в первую очередь самым активным 30.05.2019, 15:290 Прокуратура выявила нарушения в работе с осужденными в исправительных учреждениях Псковской области 30.05.2019, 15:271 Михаил Ведерников: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия
30.05.2019, 15:250 Более 1 млрд рублей будет вложено в модернизацию систем питьевого водоснабжения Псковской области 30.05.2019, 15:250 250 млн рублей выделят из федерального бюджета на ремонт моста через реку Шелонь 30.05.2019, 15:240 Низкие темпы обеспечения жильем молодых семей Псковской области отметил глава региона 30.05.2019, 15:230 Губернатор Псковской области пообещал, что все подрядчики будут качественно проводить гарантийный ремонт
30.05.2019, 15:220 В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги, поступившие от организации 30.05.2019, 15:220 До сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто - Михаил Ведерников о «Титан-полимере» 30.05.2019, 15:180 Михаил Ведерников: Риски признания «Псковпассажиравтотранс» несостоятельным существенно снижены 30.05.2019, 15:141 «Псковавиа» не будет возобновлять сертификат эксплуатанта и будет развиваться как аэропортовый комплекс
30.05.2019, 15:090 Подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, медаль и открытку будут вручать роженицам Псковской области 30.05.2019, 15:080 В июне 13 депутатов рассмотрят обращения псковичей в приемной «Единой России» 30.05.2019, 15:060 Самым сложным вопросом в здравоохранении Псковской области остается льготное лекарственное обеспечение - Михаил Ведерников 30.05.2019, 15:040 Михаил Ведерников: Мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга
30.05.2019, 15:030 На три года увеличилась продолжительность жизни в Псковской области за пять лет 30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии 30.05.2019, 14:591 Система внедрения рибейтов в Псковской области уже дает свои плоды - губернатор 30.05.2019, 14:580 В Пскове члена профсоюза работников образования добился звания «Ветеран труда» через суд
30.05.2019, 14:570 Аварийное состояние фундамента отодвинуло сроки открытия центра молодежи в бывшем кинотеатре «Октябрь» 30.05.2019, 14:550 Михаил Ведерников рассказал, каких результатов он ждет от Ганзы в Пскове 30.05.2019, 14:531 Госрегистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня 30.05.2019, 14:500 Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 2018 год составили 36,3 млрд рублей - Михаил Ведерников
30.05.2019, 14:472 Более 1,8 млн кв. м жилья планируется ввести в Псковской области до 2024 года 30.05.2019, 14:440 Партию незаконно ввезенных яблок и томатов уничтожил Россельхознадзор 30.05.2019, 14:430 В Псковском районе участок дороги реконструируют за 41,6 миллиона рублей 30.05.2019, 14:420 Почти 300 млн рублей было направлено на поддержку АПК Псковской области в 2018 году из областного бюджета
30.05.2019, 14:410 Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей 30.05.2019, 14:383 Псковский губернатор: Мы перестали быть «медвежьим углом» 30.05.2019, 14:370 Псковская таможня напоминает о последствиях утилизации временно ввезенных автомобилей 30.05.2019, 14:330 Михаил Ведерников: Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат
30.05.2019, 14:290 Депутаты в четвертый раз отклонили инициативу Льва Шлосберга о возвращении прямых выборов мэра 30.05.2019, 14:260 Утверждены новые показатели бюджета псковского ФОМС 30.05.2019, 14:260 В Псковской области увеличено количество педагогов, получающих компенсацию за проведение итоговой государственной аттестации 30.05.2019, 14:250 Задолженность по налогам в размере 7 млн рублей погасили псковские предприниматели после заседания комиссии в областном УФНС
30.05.2019, 14:240 Михаил Ведерников представляет отчет-послание о деятельности администрации Псковской области за 2018 год 30.05.2019, 14:150 В Избирательный кодекс Псковской области внесли очередные изменения 30.05.2019, 14:100 Мировым судьей участка №37 в Псковском районе избрана Наталья Чечурова 30.05.2019, 14:090 Праздник «Здравствуй, лето книжное» состоится для юных псковичей 3 июня
30.05.2019, 14:080 Сотрудники псковского ФОМС смогут претендовать на санаторно-курортные выплаты 30.05.2019, 13:550 В законодательстве Псковской области прописали порядок изменения и уточнения границ области 30.05.2019, 13:530 Изменился порядок информирования о проведении публичных слушаний в Псковской области 30.05.2019, 13:470 Великолучанка нашла чужую банковскую карту и купила себе продукты
30.05.2019, 13:450 В Псковской области принят закон, который должен порадовать садоводов и дачников 30.05.2019, 13:441 Вопросы выявления не поставленного на кадастровый учет имущества обсудили налоговики с руководством Псковского района 30.05.2019, 13:360 Магазин Mango в Пскове представил новую коллекцию одежды 30.05.2019, 13:330 В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня»
30.05.2019, 13:270 Борис Полозов положительно оценил работу регоператора в Пскове 30.05.2019, 13:210 Две работы из собрания Псковского музея вернулись с выставки из Санкт-Петербурга 30.05.2019, 13:180 Великолучанин лишился 395 тыс рублей, покупая запчасти от «КамАЗа» 30.05.2019, 13:132 ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников
30.05.2019, 13:070 Александр Котов: Если регоператор не выполняет обязанности, нужно думать о расторжении договора 30.05.2019, 13:050 Сотрудники скорой помощи провели инструктаж псковским волонтерам Молодой Ганзы 30.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 30.05.2019, 13:011 Депутаты Псковского областного Собрания подготовили ряд рекомендаций для регоператора по обращению с ТКО
30.05.2019, 12:470 Великолучанин отобрал велосипед у 23-летней девушки 30.05.2019, 12:461 Сотрудники ИК-4 оказали помощь пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП на гдовском шоссе 30.05.2019, 12:400 Уровень закредитованности россиян за 1 квартал 2019 года вырос до 28% 30.05.2019, 12:401 Сергей Грахов затруднился ответить, когда в Псковской области будет внедрен массовый раздельный сбор мусора
30.05.2019, 12:380 Топ-10 российских авиакомпаний, где кормят на борту вкуснее всего 30.05.2019, 12:360 Псковские пограничники изъяли порядка 2400 пачек сигарет на КПП «Шумилкино» 30.05.2019, 12:290 123 единицы техники и 150 сотрудников работают в сфере обращения ТКО в Псковской области 30.05.2019, 12:260 В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги работы и определили перспективы развития
30.05.2019, 12:260 Мелкие населенные пункты могут оказаться вычеркнутыми из реформы ТКО 30.05.2019, 12:230 Пляж в Великих Луках готовят к открытию купального сезона 30.05.2019, 12:210 Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию 30.05.2019, 12:180 Сергей Грахов объяснил, почему затянулась разработка терсхемы по обращению с ТКО в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.