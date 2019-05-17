Общество

На три года увеличилась продолжительность жизни в Псковской области за пять лет

На три года увеличилась продолжительность жизни в Псковской области за пять лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя отчет о деятельности администрации Псковской области в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания.

Рост ожидаемой продолжительности жизни населения Псковской области он назвал главным достижением в сфере здравоохранения региона. «За последние 5 лет она увеличилась более чем на 3 года и продолжает расти. В 2017 году, по оценкам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни составила 69,9 лет. По прогнозу, в 2018 году она пройдёт порог в 70 лет», - сообщил губернатор.

В прошлом году достигнуты исторические минимумы по показателю младенческой смертности. Она уменьшилась с 10 промилле в 2012 году до 3,6‰ за январь – декабрь 2018 года (снижение составило 64%).

«Жаль, что на этом фоне заметно упала рождаемость – в 2018 году в Псковской области родились 5 869 человек, что на 235 человек меньше, чем в 2017 году», - отметил Михаил Ведерников.

В целом, по его совам, демографическая ситуация остается сложной, и способствует этому непростая ситуация в медицине.