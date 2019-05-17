Общество

Михаил Ведерников обозначил пути решения демографической проблемы в Псковской области

На сложную демографическую обстановку в Псковской области обратил внимание лидер фракции ЛДПР Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков и поинтересовался у главы региона Михаила Ведерникова, какие меры готовы предпринять органы исполнительной власти, чтобы переломить эту ситуацию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой вопрос он задал по итогам доклада губернатора о деятельности администрации региона за 2018 год на очередной сессии областного парламента.

«Динамика ухудшения демографической ситуации сохраняется. При этом мы с вами видим отток молодых специалистов из-за достаточно низких зарплат», - отметил Антон Минаков.

«Мы на консультациях с фракциями уже шутили, что мы со своей стороны готовы делать все, чтобы детей рождалось как можно больше. А если говорить серьезно, чтобы люди не уезжали из региона, необходимо, чтобы детей было куда отвести после школы, и такую работу мы уже ведем», - ответил Михаил Ведерников.

В качестве положительного примера он привел взаимодействие с бизнесом в Дновском районе. «Мы нашли понимание у бизнеса. Там согласились оборудовать проектный офис в Дновском доме культуре. Сделать хороший ремонт, купить оборудование», - рассказал он.

Также глава региона отметил, что нужно существенно перестроить работу ПсковГУ. «Это наше будущее, мы должны готовить специалистов которые не только сегодня, но и завтра нужны будут Псковской области. Не надо гнаться за традиционными распространенными специальностями. Не нужно на это тратить ни государственные средства, ни время», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Мы готовы выбирать тех студентов, у которых есть потенциал, и готовы обеспечивать их за свой счет, но с гарантией того, что они останутся работать на предприятиях Псковской области», - добавил он.

Глава региона также отметил, что возлагает большие надежды на предприятия, которые будут построены в ОЭЗ «Моглино» и на других инвестиционных площадках.

«С учетом того, какой у нас дефицит кадров в медицине и образовании, нам нужно активно участвовать и в программе переселения соотечественников», - резюмировал Михаил Ведерников.