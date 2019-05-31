Общество

Сбербанк поддержит проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Сбербанк поддержит Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 6 по 9 июня в Псковской области, об этом рассказал заместитель управляющего Псковским отделением ПАО Сбербанк Андрей Копосов на пресс-конференции в среду, 3 июня.

«Наша общая задача сохранить и популяризировать традиции Всероссийского Пушкинского праздника, возродить его статус как ярчайшего события культурной жизни страны», - заявил Андрей Копосов.

Отметим, более 10 лет банк реализует долгосрочную благотворительную программу помощи Государственному мемориальному историко-литературному и природно-ландшафтному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское». За это время состоялись самые разные мероприятия, цель которых - сохранение исторического облика мемориальных парков, в том числе, комплексные работы по лечению старовозрастных деревьев и реконструкция плодовых садов. Сотрудники Сбербанка постоянно выезжают в музей-заповедник на субботники.