Общество

Выездной прием граждан в Опочке проведет заместитель главного судебного пристава Псковской области

6 июня с 11:00 до 13:00 в Опочке будет осуществлен выездной прием граждан УФССП России по Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прием проведет Елена Елисеева, заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области, по адресу отдела судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов: Псковская область, г.Опочка, ул. Карла Маркса, д. 17/35.

Прием граждан будет осуществлен по вопросам взыскания заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий.

Предварительная запись на прием по телефонам: 8-(8112)69-90-20, (81138)2-25-09