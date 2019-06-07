Общество

Ассоциация «Псковский лес» выступила партнером Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Второй год подряд Ассоциация работников лесной отрасли «Псковский лес» выступила партнером Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в рамках партнерства с администрацией Псковской области и художественным руководителем праздника, заслуженным деятелем искусств РФ Гедиминасом Тарандой.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор «Псковского леса» Олег Петров, силами ассоциации на территории Поэтической поляны были возведены все деревянные постройки, в частности, оборудована интерактивная площадка «Деревенька Зуево».

Сотрудники предприятий лесной сферы не только предоставили сырье, но и сами произвели все строительные работы: на территории деревни буквально за два дня «выросли» рубленые избы, хлев с домашними животными, дом плотников и столяров, деревянные столы и лавки, телега и кузница.

Также силами ассоциации было построено здание почты, где любой желающий мог написать письмо пером и отправить его в любую точку мира, проставив на конверте праздничный штемпель.

«Мы очень рады сотрудничать с новой командой администрации Псковской области в рамках этого интересного и значимого для псковского региона мероприятия. С приходом Михаила Ведерникова на пост губернатора праздник, посвященный поэзии Пушкина, заиграл новыми красками. Во многом это стало возможным благодаря энергии и увлеченности Гедиминаса Таранды. Работать с ним - одно удовольствие, - подчеркнул Олег Петров. - Рад, что нам удалось справиться с поставленной задачей в сжатые сроки. Около 20 наших сотрудников работали с утра до ночи в течение двух дней. Работали с душой и задором, и лучшей наградой для нас стали искренние эмоции гостей праздника и нежелание уходить с нашей площадки. Чувствуется, что им в деревне понравилось».

В свою очередь, Гедиминас Таранда тоже выразил благодарность членам ассоциации «Псковский лес» за оказанную помощь. Он подчеркнул, что без деревянных построек Поэтическая поляна выглядела бы не так колоритно, и что ассоциация «Псковский лес» зарекомендовала себя как надежный партнер, на которого можно положиться.

Напомним, в этом году праздник прошел в Пушкиногорье с 6 по 9 июня и собрал несколько десятков тысяч гостей. Только в основной день мероприятия, 8 июня, на Поэтической поляне побывало 27 тысяч человек.