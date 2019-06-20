Общество

Меры безопасности будут усилены на 60-м Кургане Дружбы в Себежском районе

Рабочее совещание по подготовке и проведению 60-го Кургана Дружбы в Себежском районе провела в понедельник, 24 июня, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор напомнила, что целенаправленная работа по подготовке к юбилейному мероприятию началась задолго до события. За две недели до международной встречи ветеранов России, Беларуси и Латвии на границе трех стран состоялся традиционный «Малый Курган», на котором делегации российской и белорусской сторон детально обсудили все организационные вопросы.

Вице-губернатор подчеркнула массовость 60-го Кургана Дружбы и обратила внимание на необходимость усилить меры безопасности. На праздник прибудут официальные делегации трех стран, участники Молодежного форума Псковской области и Молодежного слета «Бе-Ла-Русь», коллективы художественной самодеятельности, делегации всех муниципалитетов региона, а также все желающие жители и гости области. В связи с этим особое внимание было уделено режиму посещения пограничной зоны. Согласно действующим правилам, всем гражданам, прибывающим на территорию праздника, необходимо иметь при себе паспорт. Также требуются специальные пропуска на служебные машины.

Медицинское обеспечение мероприятия будут осуществлять две бригады скорой помощи - из Себежской и Великолукской больниц. Также согласована посадка (в случае необходимости) вертолета санавиации на ближайшей к Кургану подходящей площадке. По предложению Веры Емельяновой к работе на встрече будут привлечены волонтеры из числа студентов медицинских колледжей и медфакультета Псковского государственного университета. Кроме того, сформирован волонтерский корпус для сопровождения делегаций ветеранов.

За общественное питание и продажу продовольственных товаров отвечают три райпо, а также представители мелкой розничной торговли. Кроме того, на месте праздника развернется ярмарка изделий местных мастеров-ремесленников.

Добавим, что 60-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Республики Беларусь и Латвии состоится 7 июля. Принимающей стороной в этом году выступает Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района. Начнется Курган Дружбы с традиционного братания официальных делегаций, митинга и церемонии возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трех государств. Завершится церемониал всенародным исполнением легендарной песни «Катюша». Затем участники встречи будут приглашены в часовню Сергия Радонежского на литию по погибшим. После службы на центральной сцене пройдет праздничный митинг, показательные выступления военнослужащих и концерт.

Традиционный Костер Дружбы будет зажжен ветеранами трех государств. В ходе встречи участники поделятся воспоминаниями, прочитают стихи, споют свои любимые песни.