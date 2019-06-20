Общество

Ольга Голодец прибыла в Псков на Международные Ганзейские дни

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец находится с рабочим визитом в Псковской области. В четверг, 27 июня, вице-премьер, председатель федерального организационного комитета 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени прибыла в Псков, чтобы принять участие в открытии масштабного события. Торжественная церемония состоится в Псковском кремле.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, до начала мероприятия Ольга Голодец проведет выездное совещание по вопросу реконструкции городского стадиона «Машиностроитель». Объект модернизируется на средства федерального бюджета в соответствии с Планом подготовки и проведения Ганзейских Дней, но из-за проблем с первым подрядчиком к началу международного события сдать объект не удалось. Ситуацию на стройплощадке на личном контроле держит губернатор области Михаил Ведерников и в «ручном режиме» сопровождает проект.

Кроме того, зампред правительства оценит итоги реставрации двух исторических объектов: комплекса зданий «Двор Постникова» и «Ансамбля Псковского кремля: Варлаамовский угол». Памятники вошли в проект Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». На их реконструкцию было направлено 1,5 млрд рублей.