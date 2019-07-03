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Александр Котов: Собрание депутатов приложит все усилия для решения проблем в здравоохранении

Парламентский час, посвященный теме здравоохранения в Псковской области, едва не побил все рекорды по длительности обсуждения в областном Собрании депутатов. Тема нехватки медицинских кадров, дефицита льготных лекарств и недостатка финансирования одной из ключевых сфер жизнедеятельности человека является не просто актуальной для региона, но и наболевшей.

Свою оценку услышанному в рамках доклада председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал спикер регионального парламента Александр Котов.

«В докладе председателя регионального комитета по здравоохранению были обозначены практически все проблемы, с которыми сегодня сталкивается система здравоохранения. Были обозначены и пути решения этих проблем, но я бы так сказал - на сегодняшний день они не очевидны. То есть фактически было высказано предположение, как можно решать те или иные проблемы, но для того, чтобы эти предложения реализовать, нужно очень серьезно поработать», - отметил он.

При этом председатель Псковского областного Собрания депутатов заверил, что региональный парламент со своей стороны готов участвовать в решении этих проблем. В частности, от имени законодательного органа обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных денежных средств на систему здравоохранения.

«На сегодняшний день очевидно, что своими силами нам не справиться – у нас нет достаточных источников финансирования. Денежные средства потребуются, прежде всего, для того, чтобы обеспечивать квартирами работников здравоохранения. В первую очередь, врачей, потому что основная проблема все-таки - кадровая. Соответственно все остальные проблемы появляются уже как производные от этой», - добавил Александр Котов.

Спикер регионального парламента напомнил, что на федеральном уровне прозвучало предложение увеличить денежные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - до 2 млн рублей по тем регионам, где наиболее низкая обеспеченность врачами.

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«Мы как раз относимся к таким регионам. У нас низкая обеспеченность врачами в расчете на 10 тысяч населения – есть такой показатель. Но, еще раз повторю, у нас на сегодняшний день решение проблем и на федеральном уровне неочевидно, но мы готовы приложить все усилия для того, чтобы со стороны законодательного органа Псковского областного собрания депутатов тоже ставить эту проблему на уровне правительства, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты», - подчеркнул Александр Котов.

При этом он отметил, что не все, что сегодня обозначается как проблемы в здравоохранении, связано исключительно с финансированием этой сферы.

«Очень много проблемных вопросов можно решить за счет качественной и правильной плановой организации здравоохранения в системе лечебных учреждений нашего региона. Я думаю, что сегодня, после того, когда мы послушали отчет, когда депутаты задали вопросы (на основе тех проблем, которые озвучивали граждане) и высказали свои предложения, комитет серьезно поработает на эту тему и в ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области», - заключил Александр Котов.