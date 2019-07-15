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Общество

Госдума приняла закон об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов

16.07.2019 12:42|ПсковКомментариев: 0

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, который упрощает порядок декларирования доходов сельских депутатов, работающих на непостоянной основе.

Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» внес в нижнюю палату парламента вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Принятый закон освобождает работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений от обязанности собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года они не совершали крупных покупок. Речь идет о сумме, превышающей общий доход депутата и членов его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Под крупными покупками подразумевается приобретение земельных участков, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций. Если такого рода покупок не совершалось, то сельским депутатам будет достаточно сообщить об этом в установленном порядке главе региона (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

Говоря о необходимости внесения изменений в действующий порядок декларирования, Турчак ранее обратил внимание, что большинство сельских депутатов на непостоянной основе - это сельские учителя, врачи, соцработники, которые получают доход по основному месту работы. Для них процедура сбора необходимых для декларирования справок является довольно сложной и затратной.

«Для того, чтобы вовремя подать декларации, сельским депутатам требуется не только отпрашиваться с работы для поездок в налоговую, но и преодолевать сотни километров пути, добираясь в районные центры за документами», - сказал вице-спикер Совета Федерации.

По его словам, «более того, людям приходится тратить личные средства для получения банковских выписок, которые не всегда бывают бесплатными».

«Об этой и других проблемах, связанных с декларационными кампаниями, сельские депутаты неоднократно говорили на встречах с представителями "Единой России"», - отметил Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей
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