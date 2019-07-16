Общество

Более 300 находок сделано за 12 дней работы археологической экспедиции «Горожане-2019»

В Псковской области работает полевая археологическая экспедиция «Горожане-2019». Лагерь находится в Новосокольническом районе, недалеко от деревни Горожане, через которую в X веке проходил торговый путь «Из варяг в греки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках экспедиции также организована летняя полевая школа для студентов из России, Беларуси и Эстонии. Большинство из них - это представители ПсковГУ и СПбГУ, а также будущие археологи из Полоцкого и Тартуского университетов. Кроме практических занятий их ждут лекции по археологии, а по итогам организаторы выдадут сертификаты о прохождении обучения в полевой школе.

В раскопках также участвуют волонтеры из Псковской области и других регионов России. Экспедиция проходит в две смены, работа второй смены завершится 25 июля. Одновременно на участке находятся до 35 человек.

За 12 дней работы участники археологических раскопок на поселении Горожане сделали более 300 находок. Среди них половина подковообразной застежки (фибулы) с закрученными концами, пастовая глазчатая бусина, а также другие украшения.

Отметим, средневековое поселение Горожане исследуется археологами Псковской области с 2016 года. Оно является ярким памятником эпохи викингов с хорошей сохранностью культурных отложений и богатым вещевым материалом. Раскопки проходят при поддержке фонда «История Отечества». До этого момента на территории древнего поселения было обнаружено более 800 вещей - монет, весовых гирек, украшений, элементов оружия и кузнечных принадлежностей. Все объекты были переданы археологическому центру Псковской области местным жителем.