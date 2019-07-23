Общество

14 великолукских детей-сирот получили благоустроенные квартиры после обращения в прокуратуру

Прокуратура Великих Лук провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Великих Лук не обеспечила четырнадцать детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиру.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации города Великие Луки об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, 14 детей-сирот обеспечены благоустроенными квартирами в городе Великие Луки.

Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан продолжается.