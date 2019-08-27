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Общество

Демографическая проблема в Псковском регионе стоит остро - Александр Котов

28.08.2019 14:40|ПсковКомментариев: 3

Демографическая проблема в Псковском регионе стоит остро. Об этом сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Однако, по его мнению, при существенном сокращении численности населения региона вымирающей назвать Псковскую область нельзя.

«Проблема демографии для региона существенна, мы обязаны искать пути решения, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону», - поделился спикер регионального парламента.

В ходе беседы председатель облзаксобрания прокомментировал эффективность развития сферы здравоохранения в Псковском регионе, отметив, что ситуация далеко не благополучная, и добавил, что областное Собрание уделяет этому вопросу особое внимание.

Несмотря на то, что значительное количество средств вложено в систему здравоохранения как в Псковском регионе так и в стране, отдачи, которую бы хотелось получить, нет, считает лидер регионального парламента.

Александр Котов при этом подчеркнул, что в Псковской области можно отметить положительную динамику развития сферы здравоохранения: закупается значительное количество современного оборудования, осуществляются ремонтные работы в больницах и поликлиниках, выделяется финансирование на строительство новых учреждений здравоохранения, примером тому служит недавно построенный онкологический диспансер, новая больница в Стругах Красных.

Несмотря на положительные сдвиги, жители области все же остаются недовольны качеством оказания медицинской помощи в регионе, прокомментировал Александр Котов.

«У нас в области дефицит врачей и вообще медицинских кадров. Сейчас мы находимся в поиске решения данной проблемы», - обозначил лидер регпарламента еще одну из насущных проблем Псковской области.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич
Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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