Общество

Власти Пскова пояснили «поспешность» принятия решения о приостановке работы центра «Подросток»

Власти Пскова дали разъяснения по поводу поспешности принятия решения о приостановке деятельности центра «Подросток».

«Проблемность данного учреждения мы знали давно. В конце января Госпожнадзор выдал нам предписание о несоответствии занимаемого учреждением здания пожарным условиям, и несколько позже было принято решение о проведении независимой экспертизы состояния всего сооружения», - пояснил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

«К сожалению, свое заключение независимая экспертиза смогла дать только в преддверии 1 сентября. До этого законных оснований для приостановки работы учреждения в этом здании у нас не было», - сообщил он, признав, что со стороны городского управления образования были допущены организационные недоработки, которых можно было бы избежать. «Надо было поработать с родителями, объяснить им, какие меры мы будем предпринимать, чтобы все поняли, что мы не закрываем учреждение, а приостанавливаем его работу в конкретном здании», - полагает Александр Коновалов.

В заключение замглавы администрации Пскова высказал мнение, что «в муниципалитете не так много денег, чтобы справляться с накопившимися проблемами, связанными с содержанием помещений». «Износ велик, деньги на ремонт нужны всегда, в течение всего года. Внештатные аварийные ситуации возникают регулярно, а бюджетная обеспеченность в городе очень низкая», - заключил он.