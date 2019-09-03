Общество

Кому нужен «Подросток»?

Последний звонок, викторина в честь Дня Победы, урок мужества, мастер-класс по выпечке старорусского пирога для молодых и знатных особ... Раздел «Фотоальбом», пожалуй, самый живой и интересный на сайте МБОУ Центр образования «Подросток». Но с началом сентября эта страница не пополнилась новыми фото с первой осенней линейки. Причина проста: День знаний для педагогов и учащихся нежданно-негаданно обернулся Днем Приостановки Деятельности. Тут уже не до фото.

Событие редчайшее: на торжественной линейке услышать сначала поздравление от администрации города с пожеланиями успехов в учебе, а затем - приказ, из которого следовало, что здание центра нуждается в капремонте, и до шестого сентября все «обучающиеся должны быть переведены в другие общеобразовательные учреждения города Пскова».

Шок - это по-нашему

Иначе как шоковой первую реакцию учеников, родителей и педагогов на новости не назовешь. Центр образования «Подросток» работает в Пскове с 1991 года, за долгие годы он трижды становился лауреатом президентской программы «Дети России», в 2003 году был занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова» за активную деятельность по социальной защите и психологической адаптации подростков из малообеспеченных семей, оказание благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения.

В последние годы центр испытывал не лучшие времена: судя по информации портала «За честный бизнес», МБОУ находится в реестре «Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 рублей» (по данным ФНС). Как считают сотрудники, возможно, не последнюю роль здесь сыграл тот факт, что учреждение, прежде финансировавшееся за счет федерального бюджета, постепенно было полностью переведено на муниципальное обеспечение, что не замедлило сказаться на материальном положении «Подростка».

Несмотря на сложности, сегодня здесь учится 85 детей, образовательный процесс осуществляют 12 педагогов, 6 из них - мастера профессиональной подготовки. Псковские ребята могут не только получить среднее образование в «Подростке», но и освоить любую из 12 профессий - кондитер, кассир, маляр, пекарь, плотник, повар, продавец, столяр, штукатур, тестовод...

Новости о срочной необходимости капремонта здания прозвучали для всех как гром среди ясного неба. «Что нам теперь делать? Где мы будем учиться?» - спрашивали родители и ученики, некоторые были настолько поражены, что не могли сдержать слез.

И.о.директора МБОУ «Подросток», учитель высшей категории Юлия Сачук: «Узнав обо всем, родители стали возмущаться, потому что на самом деле все мы как одна семья. Непонятно было, как будет организован педпроцесс, что будет с мастерами производственного обучения. С юридической точки зрения в документах были допущены нарушения ТК РФ, на которые нам указали в Областном совете профсоюзов. Ульяна Михайлова была единственным человеком, который откликнулся на нашу проблему. Но самое обидное - это моральная сторона вопроса. Можно было сделать это как-то по-человечески: заранее все продумать, не в первый день учебы, а в конце прошлого учебного года, индивидуально с каждым преподавателем все обсудить».

Тревогу педагогов можно понять: свежа в памяти судьба Детского дома творчества в Печорах, детского сада «Росток» в Пскове, здания бывшего Института марксизма-ленинизма на Некрасова, где долгие годы располагался факультет русского языка и литературы Псковского пединститута... Грустные параллели напрашивались сами собой.

Но то ли звезды в ночь с понедельника на вторник изменили свой ход, то ли вмешательство профсоюзов сыграло свою роль - 3 сентября в гости к «Подростку» приехала целая делегация гостей во главе с заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по образованию Александром Седуновым. Как рассказали нам педагоги, присутствовавшие на встрече, перед ними извинились и предложили конкретные меры, которые позволят сохранить коллектив центра - и ученический, и учительский. В полном составе.

Пошли на попятный или с самого начала думали сделать все именно так, но забыли сказать об этом? Как бы то ни было - у «Подростка» появилась надежда. Которую, впрочем, хорошо бы юридически оформить, помня обо всех тонкостях, включая финансирование. «Как бы не получилось так: пообещают горы золотые, а не дадут и полушки, сделают по-своему», - переживают педагоги.

Учиться, учиться и еще раз учиться

В официальных структурах опасения «Подростка» не поддерживают. Еще в конце прошлой недели на пресс-конференции, собравшейся в пресс-центре ПЛН, руководитель городского комитета по образованию Анна Кузыченко заявила, что «ни один ребенок, ни один педагог не потерян».

Анна Кузыченко: «Мы никого не оставляем без внимания, действуем в соответствии с законодательством... Все дети переведены в вечернюю школу №1, которая находится в том же микрорайоне. Педагогам предложены вакансии, детей мы переводим целыми классами».

Позиция городского управления образования была подтверждена и на уровне области. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Александр Седунов, «никакого закрытия либо приостановки деятельности учреждения не предполагается вообще. Как юридическое лицо, как образовательная организация «Подросток» продолжит свою работу и дальше. Но местом проведения образовательной деятельности, где будут проводиться уроки для детей из «Подростка», будет все-таки вечерняя школа».

Вечерняя школа №1 г.Пскова уже готова к приему учащихся и педагогов, и, как заверил нас областной чиновник, уже сегодня, 4 сентября, занятия начнутся в полном объеме. Занятия будут вести учителя, которые работают в «Подростке», с сохранением всей запланированной нагрузки, в соответствии с учебным графиком и планом.

Что касается профобучения, то мастера производственного обучения будут проводить свои занятия на базе колледжей среднего профессионального образования, которые функционируют в Пскове на уровне областного подчинения, - там есть соответствующая материальная база и инфраструктура, технологические материалы и стандартизированные рабочие места.

Александр Седунов: «Все остаются учиться в «Подростке», в том же юридическом лице. Те, кто будет выпускаться из 9 и 11 классов, получат аттестаты, где будет написано, что они окончили не какие-то другие школы, а закончили «Подросток». Так происходило, когда осуществлялся ремонт в псковской школе №47: образовательный процесс был организован в школах №11 и 9, по этому же принципу организовывался учебный процесс, когда строились школы в Дно и Великих Луках. При этом юрлицо этих школ не прекращало своей работы, в том числе в части фонда оплаты труда».

100%-ная готовность

Интересно, что перед началом учебного года власти Псковской области сообщали о 100-процентной готовности всех образовательных учреждений к началу занятий. Ничто не предвещало «подросткового» казуса.

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В ситуацию с закрытием центра вмешались профсоюзы. Псковский областной совет профсоюзов изучил все документы и подготовил жалобу в прокуратуру, а также обращения в адрес главы администрации Пскова Александра Братчикова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина.

«После диалога с трудовым коллективом МБОУ ЦО «Подросток» и родителями обучающихся там детей мы укрепились во мнении, что приказ, созданный управлением образования города Пскова 30 августа 2019 года, подлежит отмене. Вопрос функционирования «Подростка» должен решаться принципиально другим способом. В этом же приказе явно усматриваются как нарушение прав работников «Подростка», так и обучающихся там детей, которые уже сегодня не получают в необходимом объеме образовательные услуги, предусмотренные договором, подписанном их законными представителями с МБОУ ЦО «Подросток», - отметила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

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Между тем, в разговоре с корреспондентом ПЛН, Александр Седунов подчеркнул, что оспаривать приказ в судебном порядке - право педсостава «Подростка». Отметив при этом, что управление образования, как муниципальное, так и региональное, находится в постоянном контакте с руководителем профсоюза работников образования Натальей Горбачевой.

«На сегодня работа Центра образования «Подросток» не приостанавливалась. Занятия будут идти, дети будут учиться, преподаватели будут учить этих детей точно так же, как учили их раньше, - сообщил он. - А администрация города в ближайшее время должна подготовить соответствующий план и проектно-сметную документацию по ремонтным работам в этом здании. Это, наверное, одна из самых важных задач».

***

Что происходит сейчас с «Подростком»? Затишье перед бурей или буря перед затишьем? Судя по всему, стороны конфликта все же пытаются найти компромисс.

Но простой вопрос «А почему сразу-то по уму не сделать было?», видимо, так и останется без ответа.

Елена Никитина