Общество

Занятия с воспитанниками псковского центра «Подросток» проводятся в вечерней школе

На период проведения капремонта в псковском центре «Подросток» образовательный процесс ведется в вечерней школе. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Педагоги и мастера центра образования продолжают работать в здании образовательного учреждения. Здесь они ведут методическую работу, а учить детей не могут - помещения не соответствуют санитарным нормам - такие предписания выдали контролирующие органы, сообщается в сюжете телеканала.

Занятия с подростками проводятся в вечерней школе. Часов для полноценного обучения не хватает, поэтому педагоги и мастера переписывают учебные планы, чтобы уложить материал в меньшее количество уроков. Переезд учреждения целиком в Дом детского творчества в Пскове, по словам педагогов, не состоялся. Они опасаются, что «Подросток» будет ликвидирован.

«Мы до сих пор не видели этого постановления, проверок всех этих инстанций, какую оно несет опасность, что вот оно сейчас обрушится, сломаются, стены, обрушится потолок. Мы сидим, как говориться, на мешках, на тюках, в любой момент нас могут выкинуть в неизвестном направлении», - сообщила мастер производственного обучения центра «Подросток» Людмила Садовская.

Напомним, администрация города Пскова ранее издала приказ о приостановлении деятельности «Подростка», который позже был отменен. Сейчас, по словам педагогов, для учреждения подыскивают новые помещения, существующее здание закрывается на капитальный ремонт. Очередная встреча, где будут обсуждать судьбу «Подростка» с участием представителей администрации и коллектива должна состояться в этот четверг.