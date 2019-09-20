Общество

Волонтеров просят помочь в поиске 87-летнего пенсионера, пропавшего вблизи деревни Жабенец Стругокрасненского района

Волонтеров просят помочь в поиске 87-летнего Анатолия Иголкина, который 20 сентября около 13.00 уехал на тракторе в лес вблизи деревни Жабенец Стругокрасненского района и не вернулся.

Как сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт», трактор позже обнаружили. На поиски привлечены сотрудники МЧС, полиции и собака, но пока результатов нет.

Всех, у кого есть время и желание помочь, просят присоединиться к поиску. Завтра в 9.30 общий сбор в деревне Жабенец. Телефон для связи - 89111231929 и 89111096427 (Мария Иголкина).