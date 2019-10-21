Общество

Участницы «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» приняли участие в кулинарном мастер-классе

Участницы 15-го, юбилейного конкурса красоты «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» приняли участие в увлекательном кулинарном мастер-классе, который проходил в ресторане «Инжир».

В рамках мастер-класса девушки приготовили своими руками «Хачапури по-аджарски», которые в финале мастер-класса сами и продегустировали. Весь процесс приготовления проходил под пристальным присмотром опытных поваров ресторана.

Во время запекания хачапури в печи полуфиналистки конкурса красоты смогли познакомиться с уникальной чайной церемонией и принять в ней участие.