Общество

Десять псковичек станут участницами конкурса «Мини Мисс 2019»

Десять псковичек примут участие в городском детском конкурсе красоты и таланта «Мини Мисс 2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «S-Fitness», в этом году финал конкурса состоится 15 ноября.

«Подготовка к финалу идет полным ходом, участницы в этом году очень талантливые и разносторонние! Традиционно на оценку судей будет представлен общий танец конкурсанток. Также каждая участница готовит сольный номер», - пояснили организаторы конкурса, уточнив, что в подготовке девочкам помогает хореограф конкурса Татьяна Пучкина.

В числе конкурсанток – Алисия Дубровина, Виктория Кислякова, Алиса Лукина, Яна Мартынова, Мария Полянская, Арина Попова, Славяна Селезнева, Дарья Слесорева, Германика Донгак и Александра Самсонова. Подробности о претендентках на титул «Мини Мисс 2019» читайте в следующих статьях.

Совсем скоро состоятся конкурсные фотосессии. Официальным фотографом конкурса уже не первый год является псковский фотограф Татьяна Родина.

Организатор конкурса – спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер-фитнес». Информационные партнеры мероприятия – Псковская Лента Новостей и телеканал «Первый Псковский»

Спонсоры конкурса: Сеть ателье «Ловкий портной», Kolibri flowers - служба доставки цветов и подарков в Пскове, рекламно-производственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Визажисты проекта - Марина Тращенкова и Лидия Дэвальд, фотограф Татьяна Родина.

Также все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВКонтакте. Адрес клуба «S-Fitness»: г.Псков, ул.Рокоссовского 16, тел.: 55-77-75.