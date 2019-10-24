Общество

Общественная палата Псковской области выдала положительное экспертное заключение заводу «Титан-Полимер»

Члены рабочей группы при Общественной палате Псковской области вынесли положительное заключение по поводу строительства завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулята в особой экономической зоне «Моглино». Эксперты, входящие в ее состав, посчитали возможным строительство указанного предприятия при условии получения государственной экологической экспертизы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании рабочей группы Общественной палаты Псковской области по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» сообщил председатель Общественной палаты Анатолий Мультах.

Он напомнил, что решением совета региональной Общественной палаты от 26 февраля 2019 года создана рабочая группа по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» до момента окончания его строительства и ввода в эксплуатацию. Главная задача рабочей группы - объективное освещение хода проектирования и строительства завода, контроль выполнения экологических нормативов.

«В целях общественного мониторинга воздействия на окружающую среду в результате работы Псковского завода «Титан-Полимер» рабочая группа привлекла к проведению мониторинга экспертов, которые изучили документы, посетили завод ГК «Титан» в Омске, подготовили экспертное заключение», - пояснил Анатолий Мультах.

Зачитывая заключение, он отметил, что практически любой вид деятельности человека может нанести в той или иной мере вред экологии, однако современные технологии позволяют снизить его до минимума. Эксперты пришли к выводу, что производство пленки экологически безопасно, оно практически приближено к чистой комнате.

«Нет претензий у экспертов и к производству ПЭТ-гранулята, поскольку концентрация вредных веществ в пределах санитарно-защитной зоны ниже даже самых жестких стандартов. Некоторые приборы эту концентрацию даже не могут уловить, настолько они низки. На обоих производствах не образуются и не могут образовываться каких-либо веществ, способных вызвать онкологические заболевания», - добавил Анатолий Мультах.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков, в свою очередь, напомнил, что инвестор – резидент особой экономической зоны «Моглино» получил положительное экспертное заключение по первой очереди строительства (производство БОПЭТ-пленки) Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области (Роспотребнадзор). «Выдано санитарно-эпидемиологическое заключение и решение об установлении защитной санитарной зоны в 100 метров», - добавил он.

Алексей Ермаков уточнил, что первая очередь завода относится к IV классу опасности, поэтому не требует экологической экспертизы и прохождения общественных слушаний, тогда как вторая очередь будет проходить через все эти процедуры, включая общественные слушания.

Напомним, с начала текущего года в псковском регионе прошел ряд митингов против строительства в «Моглино» завода «Титан-Полимер», первые из которых были массовыми. Общественные деятели, политики и эксперты высказывались как «за», так и против строительства данного предприятия.