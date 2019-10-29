Общество

Над поселком Смуравьево-2 нависла угроза исчезновения из-за отсутствия социальной сферы - Владимир Яников

Деревня Смуравьево-2 Гдовского района может опустеть из-за практической полного отсутствия социальной инфраструктуры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт указал депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников в ходе обсуждения наказов избирателей на заседании бюджетного комитета регионального парламента.

«Сейчас в поселке живет тысяча человек, а в перспективе могло бы жить до 3500-4000 человек. Здесь много пустующих квартир, но люди сюда не хотят ехать, потому что тут ничего нет. Сейчас 85 детей детсадовского возраста и количество увеличится, но нет детского сада. Местная школа работает в две смены, а учащиеся 10-11 классов вынуждены ездить в Гдов, потому что нет помещений для обучения. Здесь нет дома культуры, поликлиники. Очень большие вопросы по социальной сфере. Надо заставить администрацию сделать то, что она должна сделать. Если мы ничего делать не будем, поселок просто пропадет», - высказался Владимир Яников.

По его словам, жители поселка в своем наказе, в частности, указали на необходимость постройки в населенном пункте детского сада. Региональные власти в своем заключении в ответ сообщили, что, согласно первоочередным задачам, в Пскове и Великих Луках есть планы по строительству детских садов, а в поселке Смуравьево-2 - не предусмотрено. В областном комитете по образованию предложили рассмотреть проект реконструкции первого этажа жилого фонда для размещения детского сада.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов подчеркнул, что вопрос мог бы быть решен в 2020 или 2021 году, но для этого администрация Гдовского района должна была подготовить предложения по подходящим помещениям.

Председатель бюджетного комитета регионального парламента Борис Полозов подчеркнул, что все проблемы, которые были обозначили, надо решать совместно с администрациями района и области, а не на заседании парламентского комитета. «Нужно помогать финансово поселку, сам он не справится с этим. Но инициатива в первую очередь должна исходить от администрации Гдовского района», - добавил он. Также парламентарий предложил профильному комитету администрации область рассмотреть вместе с администрацией района создание единого комплекса, в который войдут и среднеобразовательное учебное заведение, и дошкольное.

«Не нужно ждать, кто сделает первый шаг, нужно собрать совещание и наметить план действий по восстановлению социальной сферы в поселке», - заключил Борис Полозов.