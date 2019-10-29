Общество

Завтра состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2019»

Уже завтра состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2019» национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Жюри полуфинального шоу:

Мисс Псков 2018 — Елизавета Черноок

Исполнительный директор модельного агентства «Дива Моделс» — Татьяна Семенова

Певица Джана

Вице Мисс Псков 2016 — Лидия Можаева (Разумова)

Напомним, на сцену выйдут 16 полуфиналисток, которые будут доказывать, что именно они должны быть в финале конкурса. Четких инструкций по тому, сколько девушек покинет проект и сколько останется - нет. Все зависит от самих конкурсанток, от того как они покажут себя на сцене в рамках полуфинала.



Участницам предстоит несколько выходов-дефиле, конкурс «Визитная карточка» и выход в купальниках.



Зрители смогут выбрать свою победительницу, которая получит титул «Мисс Акваполис». В рамках мероприятия состоятся презентации компаний-партнеров 15-го сезона проекта «Мисс Псков».

Начало мероприятия в 14.00.

Вход на полуфинал конкурса - свободный.