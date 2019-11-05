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Общество

Григорий Шустов пригрозил судом директору регоператора по обращению с ТКО в Псковской области за клевету

07.11.2019 15:44|ПсковКомментариев: 0

Сопредседатель регионального общественного движения «Общественный совет Псковской области» Григорий Шустов пригрозил судом директору компании «Экопром», филиала компании «Мехуборка» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - Сергею Пайсту. Как сопредседатель общественного движения сообщил 7 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), причина судиться - высказывания Сергея Пайста, произнесенные 23 октября в эфире этого радио, о том, что Григорий Шустов против «мусорной реформы» и призывал участников рынка «наковырять плохих известий, что-нибудь о плохой работе регоператора».

 

Источник: «КРПФ Псков Пресс-служба», Youtube

«Что мы противодействуем "мусорной реформе" - это абсолютно не так. Мы стараемся ее улучшить во всех отношениях! Поэтому и занялись аналитикой, в том числе и правовой, чтобы изучить все аспекты и разобраться, как проходит эта реформа, - отметил Григорий Шустов. - Мы просто хотим, чтобы все было без нарушений закона, без ущемления прав местных операторов и граждан. А ущемление - есть».

Также общественник добавил, что «мусорная реформа» - составляющая нацпроекта «Экология».

«Сергею Пайсту же отвечаю, что его высказывания о том, как я призывал местных операторов нарыть плохое о работе регоператора, - лживые! - подчеркнул Григорий Шустов. - Переговоры были о том, почему участники не заявлялись на торги. И поэтому предлагаю Сергею Пайсту подготовиться к суду, если мы соберемся туда обратиться».

При этом Григорий Шустов заключил, что он сам - не сторонник того, чтобы судиться с Сергеем Пайстом: «Это же молодой руководитель, эмоциональный. Всякое бывает!».

О том, как Сергей Пайст высказался в отношении Григория Шустова, можно прочесть в материале по ссылке.

Теги: #эхо москвы в пскове #ТКО #суд #Гайдпарк #гайд-парк #Регоператор #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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