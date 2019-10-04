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Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области о проблемах сферы и долгах жителей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 октября. Гостем студии стал директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области - Сергей Пайст. Руководитель филиала рассказал о прогрессе в реализации реформы по ТКО, сообщил о долгах и разрешении проблем жителей региона, поделился мнением о претензии со стороны УФАС по Псковской области, упомянул об отношениях с «АСПО» и озвучил мысли об обращении с отходами в будущем.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове «Гайд-парк» - территория, где мы открыто говорим на самые разные темы. В студии - ведущий Константин Калиниченко. А в гостях у нас сегодня - директор компании «Экопром», филиала компании «Мехуборка» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области - Сергей Пайст. Сергей, добрый день.

Сергей Пайст: Добрый день.

Константин Калиниченко: В течение ближайших 30 минут мы будем говорить о ходе реализации реформы в сфере обращения с ТКО на территории Псковской области. Мы понимаем, что любая реформа на старте всегда вызывает скепсис, отторжение, множество проблем, какие-то болезни роста, развития. Все это неизбежно, но почти год прошел с момента старта реформы. Претензий, вроде бы, меньше. Технические недоработки постепенно устраняются. Какие-то острые углы сглаживаются. Выстраивается грамотная логистика и так далее. Но постепенно появляются вопросы и глобального порядка. В частности - о глубокой переработке, вторичном использовании отходов. В том числе и об этом попробуем сегодня поговорить. Сергей, громкие скандалы вокруг работы регоператора стихи. Можно ли сегодня говорить, что работа по утилизации ТКО - и конкретно работа регоператора «Экопром» - вошла в штатный, плановый режим?

Сергей Пайст: Безусловно - можно! Мы первоначальной задачей ставили оказание услуги для тех территорий, где мусор ранее не вывозился: для того, чтобы сократить появление всевозможных свалок, которые окружают некоторые населенные пункты Псковской области. Мы сегодня обслуживает более 500 тысяч человек: оказываем услуги по обращению с ТКО. И слышим, видим отклики со стороны органов местного самоуправления, о том, что свалок стало меньше. Плюс - есть ряд муниципальных образований, которые совместно с нами занимаются ликвидацией существующих несанкционированных мест накоплений. Поэтому работа идет в штатном режиме. Сегодня мы обслуживаем порядка 85% территории. Наша задача - выйти до конца года на 100% обслуживания этих территорий. В том числе - и труднодоступных, где мы практически завершили процесс реализации вывоза отходов с Чудско-Псковского озера.

Константин Калиниченко: Остров Колпина?

Сергей Пайст: У нас еще по острову имени Белова есть вопросы, но мы работаем в этом направлении, в том числе с администрациями Псковского и Печорского районов, волостей. В регионе обновляется техника у групп компаний и иных операторов по транспортированию. Переходят на еврозагрузку, на евроконтейнеры. Поэтому к концу года, думаю, мы подведем итоги и по объему общих инвестиций в регион, поступивших со стороны всем операторам и группам компаний.

Константин Калиниченко: Тем не менее, все равно какие-то проблемы существуют - многие жалуются. Я посмотрел, какой объем жалоб сегодня. Весной, когда встречались в этой студии, много было фотографий социальных сетях: там куча мусора не убрана, машина не доехала. Такие были жалобы. А сегодня наибольший блок жалоб - это квитанции с немалыми суммами задолженности. Людям начали приходить эти квитанции, где, видимо, суммы - за несколько месяцев, с начала года. Сергей, я понимаю, что вы эту ситуацию уже комментировали, в том числе - и журналистам Псковской Ленты Новостей. Но, думаю, не лишним будет повторить. Насколько я понимаю, у граждан существует возможность оплачивать частями этот долг? Людям не нужно в панику впадать, что они теперь должны какую-то большую сумму?

Сергей Пайст: Абсолютно верно. А если человек производит оплату по некорректной квитанции: например, у него зарегистрировано меньшее количество человек, чем указано в квитанции - достаточно представить информацию о перерасчете, и те денежные средства, которые будут считаться переплатой, пойдут в счет будущего периода. Соответственно, в какой-то момент придет «нулевая» квитанция. Также возможно оплачивать частями: постепенно гасить задолженности. Мы совместно с расчетно-кассовым центром ведем работы. К сожалению, и в сентябре, и в октябре в некоторые населенные пункты приходят квитанции с задолженностью и будут приходить. Объем информации, который перерабатывается и загружается в базу для начисления, - очень большой. Все это делается руками, поэтому прошу людей не вдаваться в панику и с пониманием относиться к этому.

Константин Калиниченко: Вчера в этой студии был руководитель другого регионального оператора - Фонда капремонта - Виктор Иващенко, который озвучил сумму задолженности перед их филиалом - 500 миллионов рублей. Сложилась она за годы каких-то системных неплатежей. Очевидно, Фонд капремонта пока не сумел найти механизм взыскания больших долгов с тех, кто просто принципиально не оплачивает услугу. Полагаю, похожий сценарий через год или несколько может ждать и «Экопром». Как вы будете работать с должникам? Мне кажется, Фонд капремонта просто затянул эту работу, и суммы накопились какие-то гигантские, астрономические. Будете ли вы ждать накопления какой-то серьезной суммы или начнете достаточно быстро выставлять претензии людям, юрлицам?

Источник: web.archive.org

Сергей Пайст: Что касается физических лиц, мы ранее говорили, что в течение этого года никаких пенни за неоплаченные квитанции по услуге начисляться не будет. Но, в свою очередь, мы планируем до конца года - где-то в ноябре - сделать рассылку по тем лицевым счетам, по которым в течение 10 месяцев не было от человека никаких движений, никаких сумм. Там будет прописана вся ответственность, все требования законодательства по вопросу. По злостным неплательщикам будем обращаться в судебные инстанции, по судебным приказам. Эту работу запланировали на начало следующего года. Поэтому у населения есть возможность обратиться к нам, произвести корректировку. Сейчас на корректировку квитанций идет много обращений. То есть большая часть населения не платила потому, что - неправильная квитанция, большие суммы. Идет корректировка, происходит перерасчет. Также я вижу, что по платежам у населения имеются достаточно большие задолженности, в несколько тысяч рублей. Люди все оплачивают и выходят на ежемесячный стандартный платеж.

Константин Калиниченко: С гражданами - более-менее понятно. А как обстоит дело с юридическими лицами? Тем более, что в начале года были жалобы. Юрлица жаловались на вас, что тариф для них - слишком большой, запредельный. А многие жители жаловались на юрлица, ведь многие организации существуют на первых этажах обычных многоквартирных домов - а это соблазн. Я о том, когда юрлицо начинает пользоваться общедомовыми контейнерами, не платит, а жильцы вынуждены страдать.

Сергей Пайст: Из 10 тысяч юридических лиц Псковской области заключены договоры примерно с 4.5 тысячи. Безусловно, это основные отходообразователи. Эти отходы не спрячешь на площадках многоквартирного дома. В Пскове и Великих Луках остается еще много юридических лиц, у которых коммерческие помещения - в многоквартирных домах. Это магазины и прочие объекты всевозможных сфер услуг. И многие не торопятся заключать договоры. У нас есть перечень таких организаций. Работа с ними ведется. В их адрес предложение о заключении договора уже прозвучало неоднократно. И сейчас мы переходим к законодательному этапу. В законе прописано, что все отходообразователи обязаны заключить договор с регоператором! Юрлицам мы эту просьбу направляли. Также у нас направлены соответствующие письма в прокуратуру: о привлечении к ответственности юрлиц, которые не заключили договоры с региональным операторам. Порядка 200 юридических лиц сейчас в обработке. Подготовка идет еще по около 1,5 тысячи юрлиц. И если нам никак не достучаться - мы, чтобы соблюсти федеральное законодательство, обращаемся к контролирующим органам. Другого варианта нет! Хочу заметить, за пренебрежение заключением договоров предусмотрены достаточно приличные штрафы. В законодательство внесены поправки. Поэтому если меня кто-то слышит из юридических лиц, у которых нет договоров с регоператором, прошу обратиться в наши центры обслуживания клиентов.

Константин Калиниченко: Хорошо. В последнее время достаточно много шума наделала история с федеральной антимонопольной службой (ФАС) в лице нашего регионального управления. Настойчиво требует пересмотреть тариф на вывоз мусора в Псковской области. Я понимаю, это, наверное, относится не столько к вашей организации, сколько к региональному комитету по тарифам и энергетике. Тут надо разобраться, оценить глубину проблемы. Понятно, что саму идею о снижению тарифа, которую предлагает руководитель управления ФАС, население будет приветствовать. Нет ли здесь какого-то популизма и риска, что с водой мы тут ребенка выплеснем? В чем суть претензии? Что это за история? Почему антимонопольщики считают, что тариф завышен?

Руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец

Сергей Пайст: Очень хороший вопрос, потому что мы тоже хотели бы понять, в чем суть претензии? Очень странная история! Вообще, разбирательство происходит уже на протяжении 6 месяцев, и, мне кажется, здесь задача федерального чиновника не в том, чтобы разобраться, а в том, чтобы постоянно подогревать эту тему. А с учетом того, что все-таки у нас в стране реформа - это сказывается на каждом жителе, юридическом лице, домашнем хозяйстве. Люди реагируют по-разному на такие результаты высказываний до вынесения решения. У нас есть вообще-то суды и иные контролирующие органы. Поэтому, мне кажется, вообще странная история. Я думаю, что, наверное, у нас федеральный чиновник собирается на выборы. Может быть, в депутаты Государственной Думы или еще куда. Так начинается выборная компания! Фактически: все разговоры, которые на сегодняшний день формулируется, не имеют ни четких оснований, ни каких-то конкретных ссылок на нормативную базу. Это все кому-то кажется, «нам так видится». Поэтому хотелось бы все-таки о чем-то более конкретном разговаривать. В свою очередь, хочу заметить следующую большую проблему, которая четко вырисовывается. Мои сотрудники, которые ездят по районам Псковской области, уверяют, что все эти высказывания не проходят бесследно. Проблема в том, что население, когда читает все эти замечательные посты и иные формы выражения мыслей, начинает сомневаться в законности реформы - заявляет нам об этом, перестает платить. И нам начинают поступать всевозможные письменные жалобы на этот счет. Поэтому мне хочется спросить, управление все-таки будет помогать реализовывать реформу или, может быть, действует в угоду чьих-то интересов? Я не очень понимаю. Поэтому здесь надо разбираться! Смотреть внимательно!

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Константин Калиниченко: Согласен, здесь надо разбираться. Будем следить за ситуацией. А теперь к вам как к эксперту - следующий вопрос. Мы понимаем, это система, в которую включены транспортировка, сортировка и много чего еще. Предположим, все-таки произошло некоторое серьезное снижение тарифа, антимоноподьщики продавили свою линию: вынудили комитет уменьшить тариф. Какие могут быть последствие для хода реформы? Какое звено мусорной цепочки больше пострадает: транспортировка, утилизация, сортировка или все вместе?

Сергей Пайст: Хочу сказать, сегодня перед нами задолженность от физических - 100 миллионов рублей, а от юридических - порядка 30 миллионов. Мы в этом направлении работаем. С физическими лицами - сложнее. И что касается транспортирования - всегда хочется сказать: проследите за мусоровозом, посмотрите, куда он ездит, и что сотрудники там делают. И надо понимать, в отношении каких задач будет снижение. Не забывайте, у нас в тарифе - все-таки 20% НДС. Мы платим в федеральный бюджет налоги! Это все-таки деньги, извините!

Константин Калиниченко: Насколько я понимаю, вопрос об НДС обсуждается, но пока решения окончательного нет.

Сергей Пайст: Поправки в бюджетный кодекс еще не приняты. Но если говорить о том, что кто-то что то нарушил - повторюсь есть тариф, утвержденный и оператором, который размещает, и оператором, который занимается обработкой, транспортированием. У нас проводились конкурсы на открытой электронной торговой площадке. Любой может участвовать. И по поводу участников, по поводу заявления в УФАС: у нас заявление в УФАС, оказывается, подает не участник рынка, а общественная организация, которая к отходам, к лицензии на транспортирование, вообще к пониманию ситуации не имеют отношения.

Константин Калиниченко: То есть участники мусорной цепочки в принципе претензий к процессу не имеют?

Сергей Пайст: Претензий не имеют! Писем никто не писал, заявлений никто не писал! Более того, письма, которые направлялись от управления этим участникам - с просьбой ответить на вопрос: «Почему не участвовали в конкурсе?». На эти письма не хотят даже отвечать! Что за вопрос? Юридическое лицо привлекают ответить…

Константин Калиниченко: Не хотели и не участвовали…

Сергей Пайст: Более того, руководитель этой общественной организации - товарищ Шустов (сопредседатель регионального общественного движения «Общественный совет Псковской области» Григорий Шустов, - ред.). У меня есть информация, что он обзвонил всех участников рынка, с просьбой что-нибудь наковырять, каких-нибудь плохих известий, что-нибудь о плохой работе регионального оператора. И это было в течение 3 месяцев, регулярно, перед заседанием ФАС. Еще раз повторюсь, мы все-таки будем реформу реализовывать? Или будем популизмом заниматься? Поэтому, что касается снижения тарифа или иных форм, - я скажу, что сегодня порядка 40 миллионов рублей вложено в контейнерный парк, которого не было в тарифе. И с нового года - по законодательству - это должно будет включено в тариф, порядка 1%. И если по деньгам - это порядка 6 миллионов рублей на год. По скромным оценкам контейнерного парка, это примерно 400 - 500 контейнеров, в зависимости от емкости. К примеру, в каком-либо более-менее крупном районе стоит порядка 200 - 300 контейнеров. И это еще не предел того, что нужно поставить. Поэтому тот объем контейнерного парка и денежной массы, которая будет заложена в тариф, не сделает погоды в реализации стоящих перед нами задач.

Константин Калиниченко: Насколько я понимаю, вы сейчас пытаетесь «окучить» всю область. И от 500 тысяч жителей региона, о которых мы говорили летом, дойти до 630. Я правильно понимаю, что поездка мусоровоза и в принципе работа с конечным потребителем, производителем мусора, в отдаленных деревнях - это, однозначно, убыточная история?

Сергей Пайст: Безусловно, маршрут в среднем составляет 200 - 300 километров, и дороги заставляют желать лучшего. Когда осенний или весенний период когда, я получаю видео от наших операторов по транспортированию, как они вытаскивает из дебрей автомобили иной грузовой техникой. Поэтому эта история - убыточная! Где-то есть прибыльные короткие плечи, где-то - убыточные короткие плечи. Если будем так рассуждать, то каждому человеку, который где-то там находится, нужен будет свой тариф, своя стоимость. Давайте представим: живет где-то за 100 километров население, в населенном пункте проживает человек 15. И для того, чтобы туда приехать хотя бы 2 раза в месяц, у него платеж будет не 60 рублей на человека, как в сельской местности, где - до 200 человек, а, например, - 260. То есть все это чревато прямыми убытками: население не будет платить! То есть будет так: сжег, закопал или выкинул в лес.

Константин Калиниченко: Мы косвенно начали говорить о субподрядчиках. Известно, что некоторое время у вас тлел, затем - разгорался, потом - снова тлел конфликт с основным псковским подрядчиком, компанией «АСПО». Сегодня, кажется, никаких проявлений конфликта нет, по крайней мере, внешне. Противоречия устранены? Топор войны отложен? Закопан? И планируете ли вы в дальнейшем сотрудничать с компанией «АСПО»? Для псковичей это особенно актуально.

Сергей Пайст: У нас - у компаний - за 10 месяцев были разные взаимоотношения. Безусловно, с руководителями организаций, которые непосредственно входят в группу: и с Андреем Лукьяновым, и с Андреем Папчуком - у нас прекрасные рабочие взаимоотношения рабочие. Мы ежедневно взаимодействуем. И сегодня у нас нет ни споров, ни разногласий. Наши планы скорректированы на достаточно далекое будущее совместной работы. «АСПО» планирует с нами работать дальше. Это наш партнер. У нас к ним нет вопросов. Надеюсь, у них к нам тоже.

Константин Калиниченко: Будем надеяться, потому что многие псковичи обеспокоены, переживают. Привыкли к этим желто-зеленым грузовикам. Еще хотелось бы спросить следующее. Несколько дней назад прошла в СМИ такая информация, что ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ) представили проект мини-инсинератора, как там называют. Небольшой установки по сжиганию мусора, по плазменной технологии, скажем так. Агрегат - небольшой. Его, по мнению ученых, можно установить на крыше обычного многоквартирного дома и, так сказать, жечь по полной. Оказывается, они уже 16 лет работают над проектом. И, действительно, плазменная утилизация мусора в Европе - это обычная технология, крупнейшие мусоросжигательные заводы, которые этим тоже занимаются. Как вы расцениваете возможность практического использования проекта? Насколько этот проект в наших условиях, в условиях реформы, жизнеспособен?

Сергей Пайст: В любом случае, прогресс-то идет, мы движемся. Ведь 20 лет назад не было мобильных телефонов, а сегодня - у каждого ребенка. Считаю, что любые проекты, ведь это все-таки наука, имеет место быть. Но вопрос реализации всегда накладывает массу ограничений. Это связано и с безопасностью, и с культурой в принципе, а также - со складированием самих отходов. Я изучал тему плазменного сжигания и, насколько я помню, там все не так просто, что мешок с мусором забросили и получился результат. Там целый технологический процесс.

Константин Калиниченко: К тому же в разных странах - разное законодательство по дальнейшему использованию…

Сергей Пайст: В Подмосковье сейчас открылись заводы. Читал, что там есть специальные фильтры. Газ, который выделяется, тоже очищать надо. Еще - зола. С точки зрения безопасности - экологической и физической - у этого проекта в любом случае должна быть поддержка федерального законодательства, возможность размещения в каких-то домостроениях. Мир не стоит на месте, и через какое-то количество лет, десятилетий такие установки будут находиться при строительстве любого нового дома. Но сейчас, мне кажется, сложно это реализовать. Потому что мы часто встречаемся с проблемой, что у нас население не всегда может элементарно и мешок в мусорный контейнер сложить.

Константин Калиниченко: Сложно представить, что сейчас будет на крыше, если такая установка окажется там в свободном доступе.

Сергей Пайст: Согласен. Поэтому остается вопрос: в какой момент этот проект можно реализовать? Когда к этому будет готово общество?

Константин Калиниченко: Но радует, что наши ученые из ПсковГУ не остаются вдалеке от насущных, актуальных процессов. Согласен это не то чтобы прожектерство. Вопрос будущего.

Сергей Пайст: В интернете есть ролики, когда русские кулибины придумывают автомобили на мусоре: засыпают туда, сжигают и едут...

Константин Калиниченко: Это еще Марти Макфлай и доктор Браун в какой-то серии «Назад в будущее» тоже мусор использовали, чтобы на машине переместиться. А если в целом к этому вопросу обратиться, современная Европа идет по пути сжигания мусора. Что-то - перерабатывает. А мы, мне кажется, почему то этого пути сторонимся или уже отказались. И в то же время нет у государства какой-то серьезной политики, чтобы стимулировать людей разделять и сортировать мусор. И никто даже не думает начинать что-то. Мне кажется, это напоминает попытку страуса спрятать голову в песок. Проблема-то не исчезнет сама собой. Мусорные полигоны меньше не станут. Реформа, мне кажется, - правильная идея, но реализация пока топчется на месте.

Доктор Эммет Браун и Марти Макфлай, «Назад в будущее»

Сергей Пайст: У нас очень большая страна у нас. Населения - много, и все люди - разные, с разными взглядами. Давайте не забывать, что в Европе, как и во всем мире, так или иначе существуют полигоны - размещение отходов на полигоне все равно происходит

Константин Калиниченко: Что там все сжигается и перерабатывается - это миф, конечно…

Сергей Пайста: Да! Поэтому, что касается раздельного сбора, я уже говорил, самый простой способ стимулировать - если у населения будут появляться операторы по сбору вторичного сырья, и за счет этого людям в семейный бюджет будут возвращаться конкретные ощутимые деньги, которые можно потратить на свои нужды. И когда человек внутри своей квартиры или дома будет заниматься сортировкой, чтобы потом сдать вторичное сырье в таком формате - не нужно ничего придумывать. Мне кажется, выстраивать огромную череду баков - лишнее. Мы все-таки - не Европа, другая страна. Страна, где очень сложно каждому человеку донести, что он должен на 5 фракций разделить мусор. Или хотя бы на 2. Еще в начале года была идея, что правительство будет применять другой порядок другого расчета платы. При раздельном сборе я слабо себе это представляю. Поэтому когда если в экономику семьи будут возвращаться деньги за то, что ты сдал мусор, - то вот твоя стимуляция. Этим ты снижаешь себе расходы. Условно говоря, тут - заплатил 90 рублей, а 80 - тебе вернулось.

Константин Калиниченко: Думаю, многие псковичи видели подобную практику в соседней Эстонии, когда люди сдавали пластиковые бутылки и металлические банки буквально в супермаркетах.

Сергей Пайста: Вариантов в мире - очень много. Если государство будет стимулировать такие организации какими-то послаблениями в налогах или предоставлять каких-то еще льготы - мне кажется, это будет стимулом, чтобы население самостоятельно со всем разобралось. У нас тогда на площадках отходов, думаю, сортировка будет происходить различными личностями…

Константин Калиниченко: Еще и конкуренция будет…

Сергей Пайст: Абсолютно верно! Будет борьба за мусор…

Константин Калиниченко: Деньги - как говорится, лучший мотиватор. На этой несколько банальной ноте наш эфир заканчивается. Это был «Гайд-парк». В гостях у нас сегодня был директор компании «Экопром», филиала компании «Мехуборка» - регионального оператора по обращению с твердым коммунальными отходами - Сергей Пайст. Сергей, спасибо что пришли к нам на эфир.

Сергей Пайст: Спасибо за приглашение.

Константин Калиниченко: До свидания.

Сергей Пайст: Всего доброго.