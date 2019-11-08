Общество

Противопожарные каталожные шкафы для Псковской областной библиотеки обойдутся почти в 1,4 млн рублей

Для Псковской областной библиотеки, в дом №2 на улице Профсоюзной в Пскове, приобретут 15 металлических каталожных шкафов. Такой лот появился на сайте госзакупок. Заказчик - ГКУ ПО «Управление капитального строительства». Начальная цена контракта - примерно 1,36 млн рублей.

Средства на приобретение этих предметов мебели предоставят из бюджета Псковской области (в рамках основного мероприятие «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества» подпрограммы «Культура» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»).

В представленных на сайтах документах говорится, что в шкафах будут храниться карточки учета. В верхней части шкафа предусмотрена антресоль с двумя отсеками, которые закрываются дверцами с запорными механизмами, открывающимися при помощи ключа. Количество ящиков в шкафу - 65. По техническому заданию, к данным изделиям предъявлены повышенные требования по пожарной безопасности, из-за размещения в отделе хранения основного книгофонда. Ширина шкафа - около 0,9 метра, глубина - примерно 0,45 метра, высота - порядка 2,1 метра.

Дата начала аукциона - 8 ноября, а окончания - 19 ноября. Аукцион проведут 21 ноября. Планируется, что товар поставят до 24 декабря.