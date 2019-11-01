Общество

Здание Псковской городской библиотеки оснастят системой пожаротушения стоимостью 14,5 миллиона рублей

В здании Псковской областной универсальной научной библиотеки, которое сейчас реконструируется по адресу: улица Профсоюзная, 2, - установят оборудование автоматической системой газового пожаротушения. Такой лот появился 1 ноября на сайте госзакупок. Заказчик - региональное управление капитального строительства.

Фото 2018 года

По документации, начальная цена за эту систему - около 14,5 миллиона рублей, которые выделят из бюджета Псковской области. Средства выделят на основании регионального закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в рамках основного мероприятие «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества», подпрограммы «Культура» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 -2020 годы» (Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)».

Так, по информационной карте, эта система состоит из 27 модулей газового пожаротушения, 26 из которых - по 180 литров: 3М Novec1230 (102 килограмма) - 1 штука, 3М Novec1230 (145 килограммов) - 4 штуки, 3М Novec1230 (104 килограмма) - 21 штука. Кроме того, в перечне - 3М Novec1230 (26 килограммов) - на 52 литра.

Дата начала подачи заявок - 1 ноября. Дата окончания - 12 ноября. Аукцион же проведут 14 ноября. Оборудование же должны поставить до 23 декабря.