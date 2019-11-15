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Общество

В Псковской области закрыта очередь по обеспечению инвалидов многофункциональными кроватями

15.11.2019 19:39|ПсковКомментариев: 0

В этом году в Псковской области удалось закрыть очередь по обеспечению инвалидов особым техническим средством реабилитации - многофункциональными кроватями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 15 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

«По итогам этого года все обязательства по обеспечению многофункциональными кроватями исполнены. Насколько я знаю, по кроватям мы даже закрыли очередь. Постараемся сохранить такие результаты и в следующем году», - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос депутата Псковского областного Собрания Марины Борисенковой.

Парламентарий также поинтересовалась, разрабатываются ли в Псковской области туристические маршруты, доступные для людей с инвалидностью, и предусмотрено ли приобретение средств реабилитации для людей с инвалидностью, которые хотят заниматься споротом.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова заверила, что вопросы организации доступной среды во всех сферах деятельности «безусловно, будут закладываться в бюджет, а их исполнение – контролироваться».

Источник: Псковская Лента Новостей
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