Общество

Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» стали гостьями спа-центра. ФОТО

Участницы 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» стали гостьями спа-центра «СПА До Неба». Финалистки конкурса красоты смогли посетить банный комплекс, бассейн, фито-бар и провести экспресс-фотосессию в стенах уютного и теплого «СПА До Неба». В напряженном графике девушек эти часы стали прекрасным поводом расслабиться, набраться сил для финальных репетиций конкурса.

Официальный стилист - студия колористики Марии Никулиной.

Стилисты конкурса - Нина Попова, Наталья Тимофеева, Татьяна Исаева, Кристина Смирнова, Мария Никулина.

Официальный визажист – Марина Тращенкова.

Визажисты конкурса - Марина Тращенкова, Тируи Мхоян, Анастасия Ламкова.

Видеоотчет о том, как проходила съемка в аквапарке «Акваполис» можно посмотреть завтра в рамках Beauty blog на телеканале «Первый Псковский» в 20.00 и в 22.30.

Фото - Ирина Большакова