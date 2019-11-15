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Андрей Козлов: Проект бюджета Псковской области на 2020 год настраивает на положительный лад и оптимистичную работу

Фракция «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов единогласно приняла решение поддержать проект бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя итоги консультационной встречи губернатора региона с депутатами-единороссами.

- Насколько важна для фракции «Единая Россия» такая консультационная встреча с главой региона и для бюджетного процесса в целом?

- На встрече губернатора с нашей фракцией мы еще раз обсудили параметры бюджета. Состоялся открытый, конструктивный и живой разговор. Депутаты имели возможность задать вопросы, на многие из которых губернатор и его заместители ответили. Некоторые из этих вопросов уже в стадии решения, некоторые держатся на контроле. По итогам фракция единогласно высказалась, что она поддержит этот бюджет, а фракция «Единая Россия» всегда держит свое слово.

Губернатор снова повторил, что исполнительная и законодательная власть – это неразделимые вещи. Одна не может существовать без другой. На сегодняшний день проблемы, которые нужно решить в Псковской области, мы должны решать совместно. Депутат должен быть в курсе, что происходит в муниципальном районе, за который он отвечает, должен выполнять функции определенного контроля и постоянно иметь возможность быть на связи с губернатором. И Михаил Юрьевич сообщил, что он открыт для такого диалога. Кроме того, он настраивает на такую же работу и свою команду.

Те цифры бюджета, что нам представили, говорят о том, что бюджет достаточно наполнен и сбалансирован. Госпрограммы тоже в принципе все наполнены. При этом мы понимаем, что бюджет - это живой организм, который, как мы надеемся, еще будет расти.

- Как вы оцениваете те цифры, что озвучиваются на этапе первого чтения проект бюджета?

- Важно, что такой показатель бюджета, как госдолг, немного сократился. Мы видим уже положительную динамику. Большой госдолг региона нас, депутатов, конечно, беспокоит, потому что он тянет экономику области вниз. Радует, что губернатор ставит перед собой задачу максимально его сократить и при этом без потерь для исполнения заложенных в бюджете программ. Это правильная позиция, сам вектор развития взят правильный.

Представленный бюджет имеет небольшой дефицит, чуть больше 1 млрд рублей. Но губернатор заявил, что еще более 4 млрд рублей ожидается поступлений денежных средств после окончательного утверждения различных программ в профильных ведомствах. То есть появляется реальная возможность для нашего бюджета стать даже профицитным. Сам по себе этот факт будет уже достаточным прорывом для нашего региона.

Кроме того, мы попали в десять субъектов Российской Федерации, которые получат дополнительные средства из федерального бюджета. Очень важно и то, что губернатор добился вместе со своей командой, чтобы наша область попала в список регионов, для которых объем софинансирования различных программ составляет 1%. Ранее по многим программам у нас были условия и 40% к 60%, и 30% к 70%, поэтому 1% софинансирования – это, безусловно, победа команды губернатора. Это говорит о том, что в федеральном центре в нас поверили, там надеются, что такая беспрецедентная мера поддержки, которая предоставлена нашему региону, сработает.

- У регионального бюджета достаточно много реципиентов. Смогут ли все они рассчитывать на достаточную господдержку? Хватит ли у областной казны возможностей?

- Здесь важно отметить, что параметрами бюджета заложена компенсация на процент инфляции тем субсидиантам, которые получают меры господдержки.

Достаточно серьезная мера государственной поддержки заложена на повышение зарплаты муниципальным служащим. Не секрет, что в регионе зарплата муниципальных служащих очень низкая, и наш субъект федерации один из отстающих в этом смысле. Понятно, что эта мера, может быть, не очень популярная, потому что чиновники у нас сейчас не в почете, но мы также понимаем, что Псковская область - это не только Псков и Великие Луки, но еще и 24 района, где работают муниципальные служащие, которые хотят получать достойную зарплату. Управляемость таких территорий зависит от того, как будут наполняться муниципальные бюджеты, готовиться муниципальные документы. Без правильной подготовки документов нельзя войти ни в какие гранты или госпрограммы. Вот почему нужны достойные кадры. Более того, должна быть «скамейка» муниципалов.

Такая мера, конечно, не подействует сразу, например, за один год. Но, по крайней мере, есть задел на перспективу, чтобы и муниципалитеты, о которых мы порой немножко забываем, имели свои точки роста. Поэтому, на мой взгляд, это очень положительная мера.

В следующем году также предусмотрено решать серьезные вопросы по линии здравоохранения, и не только по обеспечению здравучреждений медицинским оборудованием, но и по решению наболевшего кадрового вопроса. Здесь предусмотрены такие меры господдержки, как покупка жилья работникам здравоохранения - и не только в Пскове или в Великих Луках, но и в районах Псковской области.

Не остались в стороне и такие направления, как «Национальная экономика» и «Образование». Здесь бюджеты не только не уменьшены, но и, пусть и ненамного, увеличены. Запланировано ежегодное строительство школ, детских садов. Свыше 70 млн рублей будет направлено на поддержку социального развития сельских территорий, это и дороги, и различная инфраструктура. Пусть это опять же не очень большие деньги, но это все равно очень важная помощь.

Все перечисленные меры настраивают на положительный лад и оптимистичную работу в 2020 году.

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Напомним, проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент. В соответствии с региональным законодательством главный финансовый документ области уже рассмотрели на публичных слушаниях, впереди - обсуждение на парламентских комитетах и рассмотрение в первом чтении на сессии Собрания.

Важной частью бюджетного процесса являются и серии бюджетных консультаций главы региона с фракциями областного парламентам, которые в этом году стартовали 19 ноября со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с единороссами.