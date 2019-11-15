Общество

Александр Котов о бюджете-2020: Конструктивный диалог депутатов и органов исполнительной власти уже приносит положительные результаты

Слаженная работа Псковского областного Собрания депутатов, всех фракций политических партий, представленных в региональном парламенте, губернатора и органов исполнительной власти уже приносит свои положительные результаты. Такую мысль в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя итоги встречи главы региона с депутатами-единороссами в рамках бюджетного процесса.

«На встрече с губернатором мы обсуждали параметры бюджета, которые внесены к первому чтению. У депутатов была возможность задать вопросы, поговорить о системных проблемах, над которыми мы работаем на протяжении уже нескольких лет. На мой взгляд, получился хороший конструктивный диалог. Если подвести итоги нашего сегодняшнего разговора с губернатором, можно сказать о том, что в том виде, в каком внесен этот законопроект бюджета (в первом чтении мы утверждаем основные параметры), за него уже сегодня можно голосовать. Дальше будет работать согласительная комиссия, и я очень надеюсь, что это будет точно также продуктивно, как и в прошлом году. То есть на все просьбы, которые поступят в рамках заседаний согласительной комиссии, так или иначе будет реакция и с нашей стороны, со стороны областного заксобрания, и со стороны губернатора и администрации области», - отметил Александр Котов.

«Понятно, что всех проблемы мы сразу не решим, но в то же время мы стремимся к тому, чтобы найти решения, которые позволят нам их решить в обозримом будущем», - добавил он.

Кроме того, спикер регионального парламента привел примеры, которые показывают, что диалог парламентариев и органов исполнительной власти уже принес свои положительные результаты.

«Мы поднимали вопрос о том, чтобы погасить задолженность по субсидиям предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, на встрече с губернатором мы узнали, что накопленные за несколько лет долги будут погашены в этом году. А в следующем мы планируем заложить в бюджете уже ту сумму, которая позволит выплачивать эти субсидии в текущем размере. Это на самом деле большой шаг вперед. Это уже позволило многим предприятиям ЖКХ избежать банкротства. Я не говорю, что проблема решена полностью, но это хороший пример того, как можно взаимодействовать», - рассказал Александр Котов.

В качестве еще одного примера он привел индексацию социальных выплат в Псковской области. «В этом году по просьбе депутатов на встрече с губернатором мы договорились о том, что будем индексировать социальные выплаты тем гражданам, которые пользуются по всем областным законам мерами социальной поддержки. В прошлом году эти социальные выплаты были проиндексированы в значительном размере, поскольку в предыдущие годы индексации не подвергались. В этом году и, надеюсь, в последующем тоже, мы будем и дальше индексировать социальные выплаты. Это тоже хороший пример такого взаимодействия», - добавил председатель областного заксобрания.

Александр Котов поделился, что в следующем году бюджет будет больше как по доходам, так соответственно и по расходам по сравнению с тем, что ожидается по исполнению бюджета в этом году. Дефицит же бюджета сохраняется в минимальных размерах, которые позволены законодательством.

«С удовлетворением могу отметить и то, что у нас растут собственные налоговые и неналоговые доходы. В то же время мы полагаем, что существенно увеличатся те денежные средства, которые будут поступать из федерального бюджета, в том числе средства, связанные с реализацией национальных проектов. По сравнению с текущим годом, здесь будет значительное увеличение. Эти средства носят целевой характер, они будут поступать по тем программам, в которых Псковская область принимает участие. Мы являемся регионом с достаточно низкой бюджетной обеспеченностью. Благодаря работе губернатора – Михаил Юрьевич встречался и в профильных министерствах, и с председателем правительства, - мы можем рассчитывать, что с нашей стороны софинансирование по этим госпрограммам будет составлять всего 1%, то есть 99% мы будем получать из федерального бюджета. Это тоже очень серьезный шаг вперед», - заключил Александр Котов.