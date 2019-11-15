Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков» сели за штурвал картинга. ФОТО

Закулисная жизнь финалисток конкурса «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» состоит не только из фотоссеий и репетиций, но и отличных и ярких эмоций, адреналина от быстрых скоростей, поворотов и соперничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, именно эти эмоции испытали девушки во время посещения картинг-центра в ТРК «Акваполис» - https://vk.com/pitstoppskov. После первых заездов состоялся долгожданный финал, победу в котором одержала Анастасия Резник.

Второе место у Дарья Кузнецовой, третье у Виктории Татаренков. Все девушки получили дипломы и медали. Торжественная церемония награждения состоялась сразу после гонки.

Фото - Даниил Леонтьев.