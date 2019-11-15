Общество

Участницы «Мисс Псков» устроили гала-шоу в Хилово

Участницы юбилейного 15-го конкурса красоты «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» посетили санаторий «Хилово», где устроили большое гала-шоу. В рамках программы зрители смогли сами определить победительницу, которая получит номинацию «Мисс пансионат Хилово» и заветный приз - «Тур выходного дня».

На главной сцене пансионата Хилово, финалистки конкурса красоты рассказали о себе, показали дефиле в коктейльных, вечерних платьях и в купальниках. В этот же вечер состоялся дебют - девушки впервые исполнили коллективный танец «Mon Alice».

В итоге победу, по мнению зрителей, одержала Карина Пашьян.

Фото - Татьяна Родина