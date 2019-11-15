Финалистки «Мисс Псков 2019» перевоплотились в морячек. ФОТО

Финалистки 15-го, юбилейного конкурса красоты «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» примерили новый образ - морячек. Как Псковской Ленте Новостей сообщил директор конкурса Николай Королев, участницы поучаствовали в рекламной компании для клуба Nata Inn Grill & Dance, который готовится к новогодним праздникам в стилизованной программе.
Официальный стилист - студия колористики Марии Никулиной. Другие стилисты конкурса: Нина Попова , Наталья Тимофеева, Татьяна Исаева, Кристина Смирнова , Мария Никулина. Официальный визажист – Марина Тращенкова (студия «Contour_pro»). Прочие визажисты конкурса: Марина Тращенкова , Тируи Мхоян, Анастасия Ламкова. Фото - Татьяны Родиной.
Напомним, финал конкурса состоится 30 ноября в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».