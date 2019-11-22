Общество

Победительницы «Мисс Псков» разных лет войдут в состав специального жюри конкурса «Мисс Псков 2019»

До финала конкурса «Мисс Псков» остались считанные дни, и организаторы предлагают вспомнить историю конкурса и его победительниц, начиная с 2005 года.

В первом региональном конкурсе красоты в 2005 году победительницей стала Юлия Иванова. Девушка выиграла поездку в Париж. Она признается, что позитивные впечатления у нее останутся на всю жизнь. Девушка выбрала профессию бухгалтера. Было много вопросов о ее победе, но это уже в прошлом...

В 2006 году победу одержала Екатерина Носкова. Екатерина – это тот человек, который может сказать, что конкурс изменил ее жизнь. Благодаря «Мисс Псков» она познакомилась со своим будущим мужем, с которым и по сей день вместе.

Королевой 2007 года стала великолучанка Ульяна Курочкина. Участвовать в конкурсе ей было нелегко: по ночам приходилось репетировать выступления в гостинице, где она жила. А к участию ее подтолкнули родственники. Сейчас девушка живет в Москве.

В 2008 году конкурс переехал в клуб «R16», где победу одержала Виктория Ларионова. Она приехала в Псков из Палкино на учебу. Чтобы участвовать в конкурсе, ей пришлось отказаться от работы официантки в кафе. Сейчас девушка живет в Москве.

В 2009 году в конкурсе победила жительница Печор — Татьяна Батракова. Девушка выиграла поездку в Париж, девушка признается, что город ее покорил, она была в восторге от «Мулен-Руж».

Ульяна Челпанова, работающая на момент конкурса в реанимации Детской областной больницы, становится Мисс Псков 2010.

В 2011 году корону победительницы вручили Анне Павловой, которая в настоящее время ведет свой бизнес в Прибалтике.

Мария Большакова стала победительницей конкурса в 2012 году. На жизненном перепутье Мария одержала победу и нашла свои новые цели.

2013 год был удачным для Кристины Цема, которая стала Мисс Псков. Сегодня Кристина является визажистом и моделью, девушка побывала во многих странах.

Мисс Псков 2014 стала Юлия Савина. На момент победы Юлия уже была действующей моделью, которая имела большой опыт. По сей день работает моделью в России и за рубежом. Конкурс впервые прошел в СРП «Простория».

В 2015 году победу одержала Валерия Иванова. Титулованная топ-модель международных чемпионатов Европы в Париже, мира в Сеуле, в Ереване (Армения), топ-модель сборной команды России по визажу, топ- модель «Русский образ 2016».

Мисс Псков 2016 стала Валерия Голубева. Участница кастинга «Мисс Россия», ТОП-10 конкурса красоты «Мисс Туризм», действующая модель. Недавно девушка вернулась из Милана с недели высокой моды, где участвовала как модель.

Алена Прокопьева стала «Мисс Псков 2017». Стоит отметить, что Алена пришла на конкурс второй раз за победой, и не ошиблась! В 2017 году она оказалась лучшей.

Мисс Псков 2018 стала жительница Острова — Елизавета Черноок. Два месяца семья Лизы жила на 2 города, совмещая репетиции, фотосессии и процесс подготовки с учебой. Награда за терпение и труд была более чем достойная! Стоит отметить, что Елизавета — самая юная победительница в истории конкурса. На момент получения титула ей было 16 лет.