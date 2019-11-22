Общество

Псковские коммунисты не будут голосовать за проект бюджета Псковской области-2020

Псковские коммунисты не собираются голосовать за проект бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«После встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым наша позиция касательно регионального бюджета не изменилась. Мы не планируем поддерживать проект бюджета, - отметил Петр Алексеенко. - Что касается этого проекта, мы видим, что работа проведена. Распределены доходная и расходная части. Но он не способствует динамичному развитию нашей области, не направлен на благо нашего населения. Направлен в основном на зарплаты. А если в каком-либо районе случится внеплановая ситуация, последствия которой нужно будет оперативно устранять, -то денег не будет».

Напомним, в первом чтении проект областного бюджета на 2020 рассмотрят на сессии Псковского областного Собрания 28 ноября.