Общество

Представители ведущих федеральных СМИ соберутся в Пскове на Втором международном медиафоруме

Второй Псковский международный медиафорум «Медиа и современные вызовы» откроется в пятницу, 6 декабря. Все дискуссионные площадки будут развернуты на базе ПсковГУ. Ряд мероприятий пройдет при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Форум объединит ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей, главных редакторов СМИ и журналистов. Участники встретятся на 9-ти различных площадках, где смогут обсудить с коллегами насущные вопросы функционирования и развития печатных изданий, телеканалов и информационных интернет-порталов, а также выработать эффективные механизмы реализации успешных современных международных практик в области масс-медиа.

Марафон встреч откроется с пленарного заседания «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира». Планируется, что спикерами мероприятия станут мэтры отечественной журналистики: ведущий телеканала «Россия - 1» Дмитрий Щугорев, генеральный директор, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и ведущая итоговой информационно-аналитической программы телерадиокомпании «Звезда» Ольга Белова, а также генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов. Участники пленарного заседания обсудят изменения, которые произошли в СМИ за последние 20 лет.

В рамках медиафорума запланировано несколько круглых столов, на которых состоится обсуждение отражения национальных проектов в СМИ, будут затронуты вопросы конкуренции печатных и электронных изданий, а также развития цифрового пространства на телевидении и в интернете. Своим опытом с участниками поделятся представители различных федеральных медиаструктур.

Отдельной темой обсуждения станет проект «Без срока давности», активно реализуемый в регионе. С журналистами пообщается его координатор Алексей Бормотов и руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА «Россия сегодня» Игорь Наймушин.

Кроме того, гостей ожидает интерактивная лекция по работе с Telegram-каналами, а также две секции: «Международные тренды телесмотрения» и «Практическая журналистика». На последней участники обсудят коммуникационную стратегию и креативный подход к информации в соцсетях. Проведет встречу Александр Широких, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей.

На протяжении работы Медиафорума будут функционировать выставочные зоны с презентациями районных СМИ, работать выездные студии телеканалов. В завершение форума активисты региональных СМИ будут отмечены благодарственными письмами.

Зарегистрироваться в качестве участника мероприятия можно до 4 декабря здесь. Медиафорум проводится при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета и благотворительного фонда княгини Ольги.

Напомним, Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове год назад. Идея проведения мероприятия принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.