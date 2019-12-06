Общество

СМИ в костюмах и без: в чем покоряли медиафорум псковские журналисты

До сих пор в нас живо воспоминание о том, что псковские «бабы страшные» - вывод, который сделал один из гостей прошлого медиафорума. Из Калининграда был вроде тот накачанный татуированный красавец? На этот раз обошлось без оценочных суждений, да и «бабоньки» наши постарались, показав широкий спектр модных деловых трендов.

Конечно, самой емкой и востребованной деталью форума стал пиджак. Его надевали и с водолазкой, и с блузой, и с платьем, и с футболкой - любому низу он придавал строгость и определенную официальность, моментально преображая даже подростка в кроссовках на босу ногу в богемного карьериста.

Кто в чем пришел на Псковский медиафорум, читайте в «МК в Пскове»>>>