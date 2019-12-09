Общество

Семейный центр собирается построить ГК «ЛУГ» рядом с ТРК «Акваполис»

Семейный центр собирается построить ГК «ЛУГ» рядом с ТРК «Акваполис» в Пскове. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор группы компаний Ян Лузин.

«По сути это будет вторая очередь «Акваполиса». Мы хотели бы реализовать такой проект, который в сравнении с другими малыми и средними городами России считался бы лучшим российским семейным центром. У нас много идей, что там должно быть: детские и семейные кафе, спортивные секции, кружки дополнительного образования, детский «Город профессий», развлекательная составляющая - аттракционы, качели-карусели, игры, возможно, каток», - рассказал Ян Лузин.

«Идей у нас много, но хотелось бы, чтобы наши проектанты и креативщики работали не сами по себе, а вместе с псковичами, чтобы это стал по-настоящему народный проект, чтоб псковичи сами сказали, что хотели бы увидеть, где им хотелось бы всей семьей проводить время, чтобы и дети, и взрослые могли бы там найти себе занятие по душе. И, чем больше будет предложений и пожеланий, тем лучше, ведь все это делается для псковичей», - подчеркнул гость студии.

Ян Лузин считает, что «после себя в родном городе надо оставлять что-то хорошее, лишь бы помогали и не мешали».